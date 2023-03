‘Er is in Rozenburg al zoveel gaande. En nu komt er ook nog waterstof’, zeggen bewoners

Soms voelt Theo van den Beemt (66) zich een beetje alsof hij in Rozenburg in „een putje” woont. In het plaatsje, aan bijna alle kanten omringd door de Rotterdamse haven, verandert veel. De veerpont naar Maassluis vaart niet meer, de belangrijke Calandbrug was tot vorige maand gesloten, er worden veel bomen gekapt, en er zijn plannen voor de komst van een windturbine. De pensionado: „Er is hier al zoveel gaande. En nu komt er ook nog waterstof.”

In het buurtkrantje las hij over de plannen van bedrijven in de haven om waterstof in grote hoeveelheden in het havengebied op te slaan, en verder te transporteren. Die stof is nieuw voor de haven en vereist zorgvuldige, veilige opslag. „Ik wil weten wat ons staat te wachten. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren qua leidingen voor het transport van waterstof?”

Komende jaren gaat de veiligheidssituatie in de Rotterdamse haven ingrijpend veranderen. Bedrijven in het grootste industriegebied van Nederland hebben vele plannen om waterstof – belangrijke energiedrager in de energietransitie – op te slaan of te vervoeren naar Duitsland. Voor die opslag en transport is de erg giftig ‘hulpstof’ ammoniak nodig.

Op dit moment is de haven niet goed voorbereid op deze toekomst, waarschuwde directeur vergunningverlening Daan Molenaar van de regionale omgevingsdienst eind februari in NRC. Volgens Molenaar lopen normen achter en is er geen overkoepelende aanpak die de opslagplekken en transportwijzen coördineert, bijvoorbeeld met een speciaal buizennetwerk voor waterstof en ammoniak. Daardoor dreigt het transport op gefragmenteerde en gevaarlijke wijze plaats te vinden: per trein, over de weg of over het water „Bij grootschalige ammoniakopslag heb je het zo over 100.000 treinwagons per jaar. Dat is een nachtmerrie.”

Speeltuin in Rozenburg, daarachter de afverwerker AVR. Hans van Rhoon/HH

Informatieavond buurtbewoners

Vanwege alle veranderingen organiseerde de gemeente Rotterdam dinsdagavond een informatiebijeenkomst in Rozenburg. Er kwamen zo’n zeventig buurtbewoners op af. Veel aanwezigen werken of werkten vroeger zelf in het havengebied, als bijvoorbeeld transporteur of scheepsbouwer. „Daarom moet je het eerlijke verhaal vertellen”, zegt Freddy Koetse van Air Products, een van de bedrijven die ammoniak wil importeren en waterstof wil produceren. Koetse voert deze avond deels het woord om de plannen van zijn bedrijf toe te lichten. „Je kunt geen onzin verkopen. Deze mensen komen uit het veld en weten hoe het hier werkt.”

Al gauw blijkt dat veel bewoners zich naast de veiligheid ook zorgen maken over allerlei andere aspecten, zoals de gevolgen voor de bereikbaarheid en het verkeer. De haven is al ramvol, en Rozenburgers hebben het gevoel dat ze voortdurend omringd worden door bouwprojecten. „Gaat er weer veel opgebroken worden?”, vragen Thea Marinus (84) en Rie Arendes (84) zich af.

Vijftig jaar geleden zijn de vriendinnen voor het werk van hun echtgenoten in de haven naar Rozenburg (circa 12.000 inwoners) verhuisd. „De A15 is nu al een drama door het drukke verkeer van en naar Rotterdam, en het transport uit de haven”, zegt Marinus. Ze is bang dat er weer veel overlast komt als er nieuwe transportleidingen moeten komen. Of als het wegtransport toeneemt.

Nog niet helemaal gerustgesteld

De voormalige gereformeerde kerk van Rozenburg hangt vol posters met teksten als ‘Moving Humanity Forward’ en ‘Een veilig en leefbaar Rijnmondgebied’. Koetse van Air Products legt in zijn presentatie elk onderdeel van de „supply chain” van waterstof – de transport vanuit bijvoorbeeld het Midden-Oosten tot de doorvoer richting Duitsland – zorgvuldig uit. Het publiek kucht, verschuift op zijn stoel en grinnikt een beetje om de Powerpoint vol Engels jargon en kleurrijke lijn- en staafdiagrammen.

Na een halfuur verslapt de aandacht, merkt ook Koetse. Snel schakelt hij over naar wat de omwonenden willen horen: welke veiligheidsmaatregelen nemen de bedrijven wat betreft gezondheid en het klimaat? Koetse belooft dat de waterstof goed beveiligd is in een drukloze opslag, in min 33 graden Celsius. „Zo verspreidt de ammoniak minder snel als het vrij zou komen.” Het wordt stil in de zaal. „We willen het veilig doen en kunnen ons geen ongelukken permitteren.”

Buurtbewoners Van den Beemt en Fred de Pijper (62), vrachtwagenchauffeur bij Euromaster, leggen uit dat ze erop vertrouwen dat de planmakers het beste met het dorp voorhebben. De Pijper zegt dat de transitie naar waterstof noodzakelijk is. Maar er is ook scepsis. „De bedrijven zullen niet zo snel het achterste van hun tong laten zien.” Hij is bang dat ze zich alleen aan de allernoodzakelijkste veiligheidsmaatregelen zal houden.

„We moeten nou eenmaal de energietransitie in, maar voor ons is dat niet leuk”, zegt Ton (82), ex-eigenaar van een groot scheepsbouwbedrijf, die vanwege privacy niet met zijn achternaam in de krant wil. Hij is nog niet helemaal gerustgesteld. „Ik wilde weten wat er gevaarlijker is: aardgas of waterstof, maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen”, zegt hij. „En dat gaan ze denk ik ook niet geven.”

M.m.v. Milo van Bokkum