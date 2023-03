Dropdevelopers

Productontwikkelaar bij een dropfabrikant, wat een droombaan moet dat zijn. Van iets dat altijd hetzelfde blijft, telkens weer iets nieuws maken. Niks geen ingewikkeld smaakonderzoek maar gewoon lekker met de benen omhoog brainstormen. En dan inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving! Jongens, wat doen we in de categorie betaalmiddelen? Muntdrop en salmiakriksen hadden we al. Maar wie weet nog wat een riks is? Dan ook pinpassen, grof geld, zakgeld en steekpenningen! Alleen de bitcoins ontbreken nog. Gratis tip. Doe ermee wat je wilt, Klene.

Nieuwsbrief NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven