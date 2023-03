Je kunt de klok er nu al gelijk op zetten. Als de BoerBurgerBeweging (BBB) na volgende week niet met open armen in de provinciebesturen wordt verwelkomd, zal het gejeremieer van Caroline van der Plas niet van de lucht zijn: winnaars buitensluiten, dat is ondemocratisch.

Hoezo ondemocratisch? Sinds de invoering van het algemeen kiesrecht (1917/1919) is uitsluiten schering en inslag geweest. Zelfs in de jaren vijftig en zestig, toen Nederland nog werd bestuurd door apolitieke ‘afspiegelingscolleges’ – de huidige program-akkoorden zijn een halve eeuw oud – werden grote partijen buiten de deur gehouden.

Zo werd de CPN, die na de communistische straatcoup in Tsjechoslowakije (1948) uit het Amsterdamse college van B&W was gekegeld, daarna nog decennia genegeerd, hoewel de CPN steeds een achtste tot een kwart van de hoofdstedelingen achter zich wist. In 1966 veranderde dat. De CPN, die een paar jaar eerder nationale ‘autonome’ koers een pietsie afstand hadden genomen van Moskou, hoopte na de raadsverkiezingen dat jaar weer op een post in het college. Krap twee weken na de stembusgang stond Amsterdam op zijn kop door hardhandige protesten van ‘niet-georganiseerde arbeiders’ tegen een korting op hun vakantiebonnen. Daarbij werd zelfs De Telegraaf bestormd. In dit ‘bouwvakkersoproer’ speelde de CPN een rol. Vandaar dat de lokale CPN-baas Wim van ’t Schip al op de tweede dag door locoburgemeester Peter J. Koets en wethouder Roel de Wit (beiden PvdA) in de tuin van de ambtswoning werd ontboden. Eerst de mensen van straat, kreeg Van ’t Schip te verstaan. Hij begreep de boodschap. Waarna de CPN met Harry Verheij voor het eerst sinds 1948 weer een wethouder kon leveren.

Net als de hoofdstedelijke CPN in 1966 zal BBB nu eieren voor haar geld moeten kiezen

Een parallel met nu dringt zich op. Zaterdag wordt Den Haag belegerd door Farmers Defence Force (FDF) en de frontorganisatie Samen voor Nederland. Burgemeester Jan van Zanen heeft de organisatoren van deze demo „tegen die westerse klootzakken” verboden om zich te bewapenen met trekkers en ander rollend materieel. Of daaraan gehoor wordt gegeven? „We geven nog één keer gas erbij vlak voor de finish! Laat ze sidderen, dat gespuis” [in Den Haag], aldus de altijd weer dubbelzinnige varkensboer Mark van den Oever die, anders dan de activisten van Extinction Rebellion, nooit preventief door de politie van zijn bed is gelicht.

BBB zit ermee. Net als Van ’t Schip in 1966 moet ook Van der Plas nu met haar water bij de dokter komen. Tot voor kort was ze tegen boerenblokkades, maar had ze begrip voor de onderliggende wanhoop. Zulk jojoën kan niet meer. De BBB-leider zelf ziet ook dat de samenleving „heel onrustig is geworden”. Ze voelt zich daarom niet meer veilig en komt zaterdag niet naar Den Haag, maakte ze bij Vandaag Inside bekend.

Haar angst is gegrond. Samen voor Nederland – een beweging van Willem Engel, Forum voor Democratie en een vijftigtal andere (anonieme) clubs die zich openlijk laten inspireren door Poetin en Orbán – ijvert namelijk openlijk voor een maatschappelijke orde als in Rusland en Hongarije. In zo’n gezelschap wil je als bestuurderspartij liever niet gezien worden.

Maar Van der Plas kan het niet laten bij wegblijven in Den Haag en verder tactisch zwijgen. Ze moet positie kiezen. Zoals de hoofdstedelijke CPN in 1966 deed, zal BBB nu eieren voor haar geld moeten kiezen. Doet ze dat, dan kan Van der Plas zich ontpoppen als een machtspolitica binnen de Nederlandse traditie. Deinst ze terug, dan moet ze niet piepen als de BBB, gegijzeld door het boerenbolsjewisme van FDF en FVD, straks voor dichte deuren staat.

Hubert Smeets is journalist en historicus. Hij schrijft om de week op deze plaats een column.