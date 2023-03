Bayern München schakelt PSG uit in Champions League

Paris Saint-Germain is uitgeschakeld in de Champions League. Woensdagavond verloren de Parijzenaren met 2-0 van Bayern München, dat zich kwalificeerde voor de kwartfinales van het miljardenbal. Voor PSG-steraanvallers Lionel Messi en Kylian Mbappé zit het toernooi er al vroeg op.

Bij Bayern München begonnen Daley Blind en Ryan Gravenberch op de bank, van de Nederlandse enclave kreeg alleen Matthijs de Ligt een basisplaats toebedeeld. Aan hem de taak om Messi en Mbappé af te stoppen. In het vorige duel in de Franse hoofdstad was Mbappé niet fit genoeg voor negentig minuten, maar werd PSG een stuk dreigender nadat hij was ingevallen. Desondanks verloren de Parijzenaren drie weken geleden met 0-1 van Bayern.

Paris Saint-Germain zocht de aanval in de eerste helft en was in de 37ste minuut dicht bij de openingstreffer. Vitinha ontfutselde de bal van Bayern-doelman Yann Sommer in zijn eigen zestienmetergebied; de middenvelder dacht de bal vervolgens in het lege doel te schuiven tot De Ligt zijn ploeg redde met een interceptie op de doellijn. Even daarvoor was Bayern gevaarlijk via een poging van Jamal Musiala, maar beide ploegen gingen zonder doelpunten de rust in.

In de tweede helft dacht Bayern op voorsprong te komen, maar de arbitrage zette een streep door de goal van Eric-Maxim Choupo-Moting. Even later was het wel raak voor de spits, die geklungel in de Parijse opbouw afstrafte en Bayern zo op 1-0 zette. Hoewel de Parijzenaren de aanval zochten, konden ze een uitschakeling niet voorkomen. Vlak voor tijd besliste Serge Gnabry de wedstrijd met de 2-0. De Duitsers plaatsten zich voor de kwartfinale van de Champions League.