VPRO-directeur Lennart van der Meulen legt zijn taken neer

Lennart van der Meulen, algemeen directeur van de VPRO, legt vanwege zijn gezondheid per direct zijn taken neer. Dat maakte hij deze dinsdag bekend. Hij wil zich richten op het verdere verloop van zijn ziekte, schrijft hij in een persoonlijk bericht op de website van de VPRO, al voelt hij zich „op dit moment niet ziek”. „Het is ook voor mij nog steeds te gek voor woorden dat dit zo loopt.”

Zijn taken als bestuurder worden voorlopig waargenomen door zakelijk leider van de VPRO Roel Brugman. Van der Meulen was al sinds 2009 directeur bij de omroep, na netcoördinator bij NPO2 en NPO3 (destijds nog Nederland 2 en Nederland 3) te zijn geweest.

In zijn periode bij de VPRO keerde hij zich meermaals tegen de NPO, in een strijd het eigenzinnige karakter van de omroep te behouden. „Het begint met nieuwsgierigheid, eigenheid, creativiteit en scheppingsdrag”, zei hij in zijn laatste nieuwjaarstoespraak – het „fundament onder het programmapakket. Daar gaat ook steeds weer de strijd met de NPO over.”