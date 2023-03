UEFA komt getroffen Liverpool-fans financieel tegemoet na chaotische Champions League-finale van 2022

De UEFA gaat Liverpool-fans terugbetalen die de chaotische Champions League-finale van afgelopen jaar bijwoonden. Dat meldt de Europese voetbalbond dinsdag. Eerder oordeelde een onafhankelijke commissie dat de UEFA grotendeels verantwoordelijk was voor de chaotische beveiliging tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid in Parijs.

De UEFA erkent in een verklaring „de negatieve ervaringen” van de supporters en wil met de terugbetalingsregeling fans tegemoetkomen die het meest werden getroffen door de ongeregeldheden die avond. Voor de finale kregen Liverpool-fans 19.618 tickets toegewezen. Toegangsprijzen lagen tussen de 62 pond (omgerekend 69 euro) en 610 pond (687 euro). Hoeveel toegangskaartjes precies zullen worden terugbetaald is nog onduidelijk. Wel is het restitutieplan „alomvattend en eerlijk”, aldus UEFA-secretaris-generaal Theodore Theodoridis.

Volgens de UEFA komen alle fans met kaartjes voor specifieke toegangspoorten waar de „moeilijkste omstandigheden werden gemeld” in aanmerking voor een restitutie. Ook fans die het stadion niet voor de oorspronkelijke aanvang van de wedstrijd in konden, komen in aanmerking voor de terugbetaling.

Duizenden supporters met een nepkaartje probeerden op 28 mei vorig jaar het Stade de France in te komen, wat leidde tot grote chaos. Toen de toegangspoorten voor hen niet open gingen, raakten grote groepen mensen, onder wie supporters met geldige kaartjes, in het gedrang. Meerdere supporters probeerden over de hekken te klimmen om alsnog binnen te komen, waarop de politie traangas inzette. De wedstrijd begon door de ongeregeldheden 36 minuten later.

