Tweede Kamer stemt tegen Mercosur-verdrag: ‘oneerlijke concurrentie voor Europese boeren’

Het kabinet moet het handelsakkoord tussen de EU en het Zuid-Amerikaanse blok Mercosur blokkeren, in ieder geval als er iets over landbouw in staat. Die oproep heeft een meerderheid van de Tweede Kamer dinsdag gedaan door een motie van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) te steunen. De ChristenUnie steunde de motie als enige coalitiefractie.

Het verdrag moet handelsbarrières tussen de EU en Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay wegnemen. Volgens Politico zou dat jaarlijks 4 miljard aan importtarieven besparen, een grote stimulans voor de handel tussen de twee blokken. Via het Mercosur-verdrag kan de EU bijdragen „aan het tegengaan van armoede en het aanpakken van verschillende uitdagingen”, vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Critici vrezen juist voor een stroom producten die niet voldoet aan Europese standaarden, die binnenlandse boeren wegconcurreert en die voor vernietiging van Zuid-Amerikaanse natuur zorgt. „Dit verdrag leidt tot een forse toename van oneerlijke concurrentie voor Europese boeren”, noemen de Tweede Kamerfracties als een van de redenen om het verdrag te blokkeren. Vakbond FNV verwacht „natuurvernietiging, schending van landrechten van boeren en inheemse volkeren en verlies van industriële banen in de Mercosur-landen”.

In 2020 stemde de Tweede Kamer voor een soortgelijke motie van de Partij voor de Dieren, ook toen met steun van de ChristenUnie. De Europese Commissie heeft sindsdien onder meer nieuwe waarborgen voor het milieu onderhandeld, en volgens het kabinet is het risico op ontbossing afgenomen sinds het vertrek van de voormalige Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro.

De nieuwe waarborgen lossen de problemen niet op, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. „De tekst over duurzaamheid is tandeloos”, zei Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie, dinsdag in Trouw.