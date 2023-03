Twee Amerikaanse slachtoffers van mogelijke ‘vergisontvoering’ in Mexico zijn overleden

Twee van de vier Amerikanen die vrijdag in Mexico werden ontvoerd, zijn dood aangetroffen. Dat heeft de gouverneur van de Mexicaanse staat Tamaulipas dinsdag gezegd volgens Amerikaanse media. De andere twee zijn levend gevonden, een van hen is gewond.

De groep van vier stak vrijdag de grens over naar Matamoros, volgens AP zodat een van hen daar cosmetische chirurgie kon laten uitvoeren. Daar werden ze beschoten en in de laadbak van een pick-uptruck getrokken. Amerikaanse en Mexicaanse autoriteiten zetten vervolgens een grootschalige zoekactie op.

De kidnapping was mogelijk een vergissing, zei een betrokkene dinsdag tegen CNN. Een Mexicaans kartel zou de Amerikanen hebben aangezien voor Haïtiaanse drugssmokkelaars. De slachtoffers hadden geen crimineel verleden, en documenten in hun auto bevestigden dat ze om medische redenen de in Mexico waren.

