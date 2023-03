Romkom ‘What’s Love Got To Do With It?’ is met liefde gemaakt

Zoe weet precies waar ze haar Pakistaanse buurjongen Kaz kan vinden op een familiefeest. In de oude boomhut, stiekem rokend. Dat mogen zijn ouders niet weten bij deze modelzoon. Ze naderen beide de dertig, zijn beide single. Zoe is documentairemaker, Kaz oncoloog.

Een man en een vrouw zitten in een boom. Dat wordt K.I.S.S.I.N.G. Zeker in een romantische komedie als What’s Love Got To Do With It?. De regels zijn helder in zo’n obstakelkoers der liefde – maar we zien nog zo weinig leuke. De romkom was een topgenre in de jaren 90 maar verpieterde toen Hollywood en wij uitgekeken raakten op de formule en grote namen het genre gingen mijden. De laatste tien jaar handhaafden romkoms zich slechts in obscure uithoeken: kabelzenders, Nederland.

Anno 2023 voorziet de BBC evenwel een nostalgische romkom-golf; What’s Love Got To Do With It? maakt daar deel van uit. Dit is geen futloos haastwerk, hier is liefde in gestoken. De oneliners zijn pittig, de acteurs charmant, het tempo zit erin, de obstakels zijn realistisch, de comic relief soms leuk – de huwelijksmakelaar – en soms minder leuk: Emma Thompson schmierend als Zoe’s dronken moeder.

De obstakels hangen samen met cultuurconflict: voor Kaz is een huwelijk met een niet-moslim uitgesloten – zus Jamila werd om die reden uitgestoten. Kaz wil zich laten koppelen en zijn oude buurmeisje Zoe ziet daar een documentaire in. Hoe zit dat dan met de liefde, vraagt ze. Je raakt gesteld op de persoon met wie je bent, aldus Kaz. Zoe: „Zoals het stockholmsyndroom?” Op naar Lahore, maar Kaz’ Pakistaanse bruid kijkt nogal bedrukt.

Wij weten natuurlijk allang hoe de vork in de steel zit. Na een aanvankelijk zonnige blik op het gearrangeerde huwelijk – „Bij ons is het eerst sudderen, dan koken. Bij jullie andersom” – heeft de praktijk toch nadelen. Uiteraard: ‘assisted marriage’ zou de rom uit de kom halen. Wij weten best waar het suddert, wanneer zien ze dat zelf eens onder ogen? Verrassend is het nooit. Charmant steeds. Kom maar op met die nieuwe golf.

Romantische komedie What’s Love Got To Do With It? Regie: Shekhar Kapur. Met: Emma Thompson, Lily James, Shazad Latif, Asim Chaudhry. Lengte: 109 min. ●●●●●

