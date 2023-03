Cruciale fase in splitsing EY: partners stemmen dit voorjaar

De 250 Nederlandse partners van accountants- en adviesbureau EY nemen naar alle waarschijnlijkheid dit voorjaar een definitief besluit over het plan om de organisatie in tweeën te splitsen. Dat moet gebeuren kort nadat de Amerikaanse en Britse tak erover gestemd hebben, zegt een woordvoerder van EY tegen NRC. Die stemming zal waarschijnlijk eind april of begin mei plaatsvinden.

EY maakte vorig jaar mei bekend het bedrijf te willen opsplitsen in een accountancybedrijf en een adviesbedrijf. Op die manier kunnen beide afdelingen volgens EY flink verder groeien, omdat het na zo’n scheiding mogelijk wordt bij dezelfde bedrijven zowel advies- als controlewerk te verrichten. In veel landen, waaronder Nederland en de VS, is het verboden dat één bedrijf beide taken uitvoert.

Het is de bedoeling dat de consultants onder een nieuwe naam naar de beurs gaan. De accountants gaan dan zelfstandig onder de naam EY verder. Aanvankelijk hoopte EY dat alle dertienduizend partners wereldwijd voor eind 2022 over de voorgenomen splitsing konden stemmen, maar dat bleek niet haalbaar.

Het plan, dat luistert naar de codenaam ‘Everest’, gaat nu alsnog een cruciale fase in. Binnen de top van het bedrijf vinden intensieve gesprekken plaats over de details van de opsplitsing. De Nederlandse topman Jeroen Davidson en Marcel van Loo, directeur van de regio ‘Europe-West’ waar 25 landen onder vallen, zijn hier volgens de woordvoerder „nauw” bij betrokken. Gemeten naar omzet behoort EY Nederland tot de vijftien grootste afdelingen van het concern dat in 150 landen kantoren heeft.

Schadeclaims

Over hoe de scheiding precies moet verlopen, is nog veel onduidelijk, schreef de Financial Times (FT) eerder deze week op basis van gesprekken met Britse en Amerikaanse betrokkenen. Zo is het de vraag welk bedrag de adviestak na de beursgang precies zal overmaken aan de accountants. Omdat ze in de toekomst meedelen in een lagere winst én mogelijk opdraaien voor enkele schadeclaims, verwachten de partners in de accountancytak een vergoeding. In totaal zou het om zo’n 30 miljard dollar (28,3 miljard euro) kunnen gaan, schreef de FT.

Ook is onduidelijk of partners in de adviestak na de beursgang beloond zullen worden in aandelen of opties, en of ze nog een bepaalde tijd voor het bedrijf moeten blijven werken. In welke tak ict’ers, communicatiemedewerkers en personeelsmanagers na de splitsing komen te werken, is eveneens nog niet besloten. Het gaat hierbij om tienduizenden medewerkers.

Volgens de woordvoerder van EY leven dergelijke vragen „uiteraard” ook onder Nederlandse partners. „Als dit voornemen werkelijkheid wordt, dan is er sprake van een historische stap. Het gebeurt immers niet heel vaak dat een firma van onze omvang uitspreekt als twee firma’s verder te willen gaan. Voordat het zover is, moet er intern nog veel werk verzet worden om alle specifieke details voor de partners op papier te krijgen. Zover zijn we nog niet.”

Wat de onderhandelingen over de splitsing verder bemoeilijkt, is dat de marktomstandigheden de afgelopen tijd zijn verslechterd. Zo is het aandeel van branchegenoot Accenture – dat zelfstandig is genoteerd als adviesbedrijf – gedaald in waarde. Voor de adviestak van EY dreigt hierdoor een minder lucratieve beursgang dan eerder gedacht: in plaats van de gehoopte 100 miljard dollar zou de marktwaarde nu eerder uitkomen rond de 77 miljard.

Toch hoopt EY nog voor het eind van deze maand de belangrijkste knopen te hebben doorgehakt. Daarna kan het document met de details over de splitsing naar alle partners wereldwijd, waarna erover gestemd kan worden. Volgens een niet-representatieve poll die de FT liet uitvoeren, is een meerderheid van de partners voorstander van de plannen: 39 procent zou de splitsing steunen, terwijl 29 procent ertegen is (32 procent had er nog geen besluit over genomen).

Of dit overeenkomt met het sentiment op het EY-kantoor in Amsterdam, kon de woordvoerder niet zeggen. „Partners zullen pas definitief een beslissing kunnen nemen wanneer de diepere details bekend zijn. Het enige dat ik erover kan zeggen, is dat er tot nu toe overwegend positief op het voornemen gereageerd is.”