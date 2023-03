De Vlaamse producer Dirk Impens (65) gaat met pensioen. Lekker tuinieren; zijn film Close wordt zijn laatste Oscarcampagne na Daens (1992) en The Broken Circle Breakdown (2012). Zijn 31-jarige Vlaamse supertalent Lukas Dhont toert al zo’n half jaar door de VS, deze week met zijn jonge hoofdrolspelers: Close gaat over de teloorgang van een jongensvriendschap. Na een Grand Prix (zilver) in Cannes was de film afgelopen herfst nog een favoriet voor de Oscar voor beste internationale film. Toen sprak ik regisseur Dhont na een ronde Amerikaanse inleidingen en interviews. „Na tien dagen lig je volledig gaar gekookt naar het plafond te staren.”

Zijn producer Dirk Impens weet wel raad met publiciteit: in 2009 liet hij de cast van De Helaasheid der Dingen poedelnaakt door Cannes fietsen. Zulke stunts passen niet bij het ingetogen Close, dat ruim twee ton voor Oscarpromotie kreeg. Impens: „Je kan alleen doen wat Lukas nu doet: vertonen, vertonen, vertonen, zoveel mogelijk mensen bereiken.” De ruim 9.500 stemmers van The Academy wonen vooral in Los Angeles, New York en Londen, daar heeft Dhont vaste hotelkamers. Vorige week vloog hij van Los Angeles via New York naar Parijs – „We gaan ook voor de César” (de Franse filmprijs). Deze week van Dublin via New York naar Los Angeles.

De Oscarkandidaat van Netflix heeft een campagnekas van 20 miljoen dollar

Toch lijkt Close kansloos tegen het Duitse oorlogsgeweld van All Quiet on the Western Front. Als Netflixfilm heel zichtbaar, uitgerust met een campagnekas van 20 miljoen dollar en met een urgent ‘narratief’ nu ze in Bachmoet weer in de loopgraven strijden, aldus Impens. Close bungelt inmiddels onderaan bij de bookmakers, naast het ezeltje EO.

Bekend terrein voor Impens, veteraan van de kansloze campagne voor historisch drama Daens in 1993. Toen had The Academy spijt omdat twee jaar eerder Cyrano de Bergerac geen Oscar won en kreeg de Franse lobby die alsnog cadeau voor het middelmatige Indochine. Lukas Dhonts bejubelde transgenderdrama Girl sneuvelde in 2019 in het voorstadium na activistische kritiek op de cisgender acteur Victor Polster en de link tussen genderdysforie en zelfverminking.

The Broken Circle Breakdown was in 2013 evenmin favoriet, maar regisseur Felix van Groeningen legde op Oscarcampagne wel de contacten voor zijn Hollywooddebuut Beautiful Boy met Timothée Chalamet. Zo is ook deze campagne volgens Impens al geslaagd als ‘branding’ van Lukas Dhont. Impens: „Je verliest geen Oscar, je wint een nominatie.”

Maar is dat de investering waard? Toen Turks Fruit een Oscarnominatie kreeg, was producer Rob Houwer nog te zuinig om zelfs vliegtickets voor uitkeringstrekker Paul Verhoeven naar het Oscargala te betalen. François Truffaut zou toch winnen. Actrice Monique van de Ven speculeerde achteraf dat Houwer vooral bang was om Verhoeven, zijn „kip met de gouden eieren”, aan Hollywood te verliezen.

Zuinige Hollanders. Impens. „Je wilt toch niet in de spiegel kijken en zeggen: we hebben het niet eens geprobeerd?” Een film kan zomaar de wind in de zeilen krijgen, zoals Marleen Gorris’ Antonia in 1996 overkwam. Slechts een paar honderd leden van The Academy stemmen voor de categorie internationale film: je moet dan ook alle vijf genomineerde films echt zien. Wonderen zijn dus nooit uitgesloten.

Coen van Zwol is filmrecensent.

