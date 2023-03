Op de tentoonstelling WOMXN. bepalen vrouwen zelf hoe ze op de foto staan

De vrouw is meer dan een muze, volgens de Rotterdamse fotograaf Sebiha Öztaş. Daarom gaf zij voor haar serie 'WOMXN.' 23 vrouwen de regie over hoe zij gefotografeerd wilden worden. Hoe zien zij zichzelf? Wat inspireert hen? Öztaş selecteerde de vrouwen vanwege hun bijdrage aan de stad Rotterdam en de kracht die zij uitstralen. Het werk van de Rotterdamse is vaak maatschappelijk geëngageerd en documentair. Eerdere series van haar verschenen onder andere in NRC. De tentoonstelling 'WOMXN.' opent woensdag 8 maart, op Internationale Vrouwendag, in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam en is daar tot in het najaar te zien.