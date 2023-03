OM eist vier jaar cel tegen IS vrouwen, ‘willens en wetens naar het strijdgebied gereisd’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vier jaar cel geëist tegen twee vrouwelijke Syriëgangers. De eis is dinsdag bekendgemaakt bij de rechtbank in Rotterdam, zo meldt persbureau ANP. Meryem S. (34) en haar moeder Naima el-O. (54) uit Zoetermeer worden verdacht van betrokkenheid bij terroristische organisatie IS.

S. reisde in 2013 af naar het strijdgebied in Syrië. Over S. zei de officier van justitie dat ze „wist wat er daar aan de hand was” maar “willens en wetens naar het strijdgebied” ging, naar een man waarvan ze wist dat hij een jihadstrijder was. El-O. reisde in 2014 af, samen met haar 15-jarige zoon. Een jaar later overleed hij in het kalifaat. De vrouw zegt in Syrië haar dochter en kleindochter te hebben willen ophalen, om ze vervolgens mee terug naar Nederland te nemen. De officier vindt dat er voor dat verhaal niet genoeg bewijs is.

In 2021 drongen het OM, inlichtendienst AIVD en antiterrorismecoördinator NCTV erop aan Nederlandse Syriëgangers te repatriëren en vervolgen. Volgens de instanties bestond het risico dat uitreizigers vervolging konden ontsnappen. In februari van vorig jaar werden vijf IS vrouwen, waaronder S. en El-O., en hun elf kinderen opgehaald uit het Syrische vluchtelingenkamp al-Roj. Woensdag en volgende week dienen de zaken van de andere drie vrouwen.

