OM eist 15 jaar cel tegen vermeende leider van drugsbende die ‘van alle markten thuis’ was

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een gevangenisstraf van 15 jaar geëist tegen de vermeende leider van een drugsbende die 106 kilo cocaïne zou hebben geëxporteerd, bijna 5 miljoen euro zou hebben witgewassen en grondstoffen voor crystal meth zou hebben verhandeld. Volgens persbureau ANP gaat het om de 60-jarige Peter ‘Peerke’ S. uit Eersel. Tegen tien andere verdachten eiste het OM straffen van 7 maanden tot 10 jaar.

Voor justitie is het duidelijk dat Peerke de baas van de groep was. „Hij stond aan de top met een rechterhand die hij kon inzetten als personal assistent en boekhouder en allerlei af te handelen klussen.” De verdachten lieten weinig los, aldus het OM: „De angst regeerde in de organisatie, die mensen onder druk zette, angst inboezemde en geweld niet schuwde.”

De groep was „van alle markten thuis”, schrijft het OM, dat onder meer bewijs verzamelde via onderschepte berichten uit versleutelde berichtendiensten die criminelen gebruiken. Een van die systemen is Encrochat, een aanbieder van telefoons die de politie in 2020 hackte. De vangst leverde bewijsmateriaal voor vele tientallen strafzaken.

