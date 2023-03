Na veroordeling oppositieleider is hoop op democratie in Cambodja ver weg

De macht van een van ’s werelds langstzittende autocraten, de Cambodjaanse premier Hun Sen, lijkt onaantastbaar. Zeker na de veroordeling van een belangrijke oppositieleider tot 27 jaar huisarrest amper vier maanden voor de verkiezingen in het Aziatische land.

Afgelopen vrijdag werd oppositieleider Kem Sokha (69), een van de oprichters van de Nationale Reddingspartij (CNRP), veroordeeld voor landverraad. Volgens Cambodja-kenners heeft de 71-jarige Hun Sen, die al 38 jaar aan de macht is, met dit vonnis de weg vrijgemaakt voor zijn beoogde opvolger, zoon Hun Manet (45). Kritische pers is gekneveld en de meeste oppositieleden zijn gevlucht of zitten in de gevangenis.

„Dit vonnis is een onmiskenbare waarschuwing aan oppositiegroeperingen”, stelt Ming Yu Hah van Amnesty International in een verklaring. De Cambodjaanse mensenrechtenactiviste Naly Pilorge spreekt van een „nieuw dieptepunt”. „De veroordeling betekent dat het maatschappelijke en politieke veld in de aanloop van de nationale verkiezingen in juli volledig is afgesloten.” Haar organisatie Licadho eist vrijlating van alle politieke gevangenen. „Noodzakelijk, als Cambodja haar democratische waarden wil herstellen.”

Die wens lijkt voorlopig ver weg. Cambodja-kenners en mensenrechtenactivisten zijn het er over eens: de rechtszaak was een politiek proces. „Het is voor iedereen zonneklaar dat de rechter instructies van bovenaf uitvoerde”, zegt Phil Robertson, Azië-directeur van Human Rights Watch, aan de telefoon vanuit de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. „Deze rechtszaak had maar één doel, oppositie monddood maken en het democratische systeem vernietigen.” Volgens Robertson is Hun Sen erop uit „alle hoop op normale verkiezingen weg te nemen”.

‘Cambodja is verworden tot eenpartijstaat’

De veroordeling is gebaseerd op aantijgingen naar aanleiding van een rede die Kem Sokha in 2013 hield op een seminar in Australië. Hij sprak over campagne voeren voor democratisering. Volgens de rechter was de toespraak het bewijs dat Sokha zou samenspannen met de Verenigde Staten om in Cambodja de macht te grijpen. „Onzin”, zei de gevluchte partijgenoot Sam Rainsy afgelopen vrijdag tegen Reuters. „Sokha is veroordeeld voor een doodnormale politieke toespraak.”

Oppositieleider Kem Sokha werd vrijdag veroordeeld voor landverraad en kreeg 27 jaar huisarrest opgelegd. Foto Kith Serey/EPA

„De veroordeling van Sokha is een laatste duw in een reeks van zetten, waarmee Hun Sen Cambodja de facto tot autocratische eenpartijstaat heeft gesmeed” stelt Robertson. Na de arrestatie van Sokha in 2017 werd zijn Nationale Reddingspartij verboden. In de verkiezingen die volgden in 2018 won de partij van Hun Sen, de Cambodjaanse Volkspartij (CCP), alle zetels. Sindsdien worden oppositieleden vervolgd. Zo werd Rainsy, die al sinds 2015 in ballingschap leeft, vorig jaar in een massaproces met tientallen andere oppositieleden veroordeeld voor samenzwering en opruiing. De meeste activisten hadden Cambodja al verlaten. Een enkeling, waaronder de Amerikaans-Cambodjaanse mensenrechtenadvocaat Theary Seng (52), was nog wel in het land. Op de stoep voor het gerechtshof voerde ze verkleed als een geketend Amerikaans Vrijheidsbeeld een eenvrouwsprotest. Ze werd opgepakt en zit momenteel een celstraf uit van zes jaar.

Pers aan banden

Ook de persvrijheid in Cambodjan is inmiddels volledig gekortwiekt. Afgelopen maand werd de vergunning van het laatste onafhankelijke mediabedrijf Voice of Democracy (VOD) ingetrokken. VOD is in de regio vermaard vanwege onderzoek naar cyberslavernij en corruptie. De site is in Cambodja niet meer toegankelijk.

Aanleiding voor het verbod was een artikel waarin een woordvoerder van Hun Sens Volkspartij trots vertelde over financiële steun van Cambodja aan door aardbevingen getroffen Turkije. Tussen neus en lippen door vertelde hij dat de hulpovereenkomst was getekend door zoon Hun Manet. Hoewel Cambodja-kenners er vanuit gaan dat Hun Manet in 2024 of 2025 in de voetstappen van zijn vader zal treden, bleek de ontboezeming toch gevoelig. Want officieel mogen alleen hoge partijbonzen dergelijke overeenkomsten tekenen. Hun Manet ontkende dat hij had getekend en beschuldigde VOD van misinformatie. Hun Sen greep de gelegenheid aan om het kritische medium te sluiten. „Ze vallen vader en zoon aan, om de regering te vernietigen”, liet Hun Sen aan regeringsgezinde media weten. „Men wil mij kapot maken. Het is nu genoeg geweest.”

Machtsoverdracht aan zoon

Mogelijk staat nog niet iedereen in de partij achter de opvolging, vermoedt Charles Dunst, onderzoeker van de Amerikaanse denktank CSIS. Hun Sen heeft onlangs enkele partijkaders beloond door hun kinderen op prominente politieke posten te benoemen, mogelijk om hen gunstig te stemmen voor de machtsoverdracht aan zijn zoon Manet, aldus Dunst in een recente publicatie.

Zoals veel kinderen van Zuidoost-Aziatische machthebbers is Hun Manet opgeleid in het westen. Hij zat op de Amerikaanse militaire universiteit West Point en volgde een Britse universitaire opleiding. Volgens Dunst zouden westerse beleidsmakers hoop hebben dat zoon Manet minder antiwesters zal zijn dan zijn vader, die nauwe banden heeft met China. Maar vooralsnog zijn dat luchtkastelen. Ook wijst niets erop dat Hun Manet, sinds 2018 generaal en commandant van het Cambodjaanse leger, minder autocratisch zou zijn dan zijn vader. „Absoluut niet”, zegt Robertson. „Bovendien gaat Hun Sen echt niet weg. Er zijn vast meer kapers op de kust en Hun Manet heeft bij lange na niet de statuur en machtsbasis van zijn vader. Hun Sen zal achter de schermen zijn zoon aansturen en ondersteunen.”