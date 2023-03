Minstens 15 doden na explosie op drukke markt in Bangladesh

In Bangladesh zijn dinsdag ten minste vijftien mensen omgekomen bij een explosie in een druk winkelgebied. De ontploffing vond plaats in een gebouw in Dhaka, de hoofstad van Bangladesh. In het gebouw zaten meerdere drukbezochte winkels, zo meldt persbureau Reuters. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de explosie is.

Op beelden van Reuters is te zien dat de ravage bij het gebouw groot is. Zelfs een bus die aan de overkant van de straat stond raakte beschadigd, aldus een woordvoerder van de brandweer. Reddingswerkzaamheden zijn nog gaande: volgens autoriteiten is het goed mogelijk dat het dodental verder zal stijgen.

Doden bij explosies en branden komen vaker voor in Bangladesh, vaak veroorzaakt door slechte veiligheidsmaatregelen en achterstallig onderhoud. In 2021 kwamen er in het land zeker 43 mensen om het leven door een grote fabrieksbrand in de buurt van Dhaka. Vorig jaar vielen er tientallen doden door een brand en explosies bij een containerdepot. Ook afgelopen zaterdag overleden er zeven mensen na een explosie bij een industrieel complex in het zuidoosten van Bangladesh; zondag kwamen er in Dhaka nog drie mensen om het leven na een gasexplosie.