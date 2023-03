Kyiv onderzoekt de executie van een Oekraïense krijgsgevangene bij Bachmoet

Zijn laatste woorden zijn „Slava Ukraini!” – Glorie aan Oekraïne. Daarna klinken er verschillende schoten en eindigt het leven van een man in een legeruniform met de Oekraïense vlag en de drietand, het nationale wapen. „Sterf, teef”, zegt iemand in het Russisch tegen de man, die net nog met een sigaret in zijn mond in de richting van de camera had gekeken, schuin omhoog.

Een filmpje van twaalf seconden, meer is het niet. Opgenomen, zo lijkt het, in een bos. De beelden van de vermoedelijke executie van een ongewapende Oekraïense krijgsgevangene die zich maandag razendsnel over internet verspreidden ontlokten een storm van woede en verontwaardiging, niet alleen onder Oekraïners, maar ook internationaal. Binnen een mum van tijd verschenen er als eerbetoon online tal van tekeningen en andere artistieke bewerkingen van de nog onbekende soldaat.

Wat er precies is gebeurd, wat de identiteit van de man is en waar en wanneer de kennelijke executie werd voltrokken, was dinsdag nog volop onderwerp van speculatie. Ook is de authenticiteit van het filmpje nog niet onafhankelijk vastgesteld. Als het inderdaad gaat om de executie van een krijgsgevangene, zou dat in strijd zijn met het oorlogsrecht. Krijgsgevangenen moeten volgens bijvoorbeeld de Geneefse Conventies menselijk worden behandeld.

Persbureau Interfax-Ukraine stelde dinsdagmiddag op basis van een bericht op Telegram van de Oekraïense Landmacht dat het naar alle waarschijnlijkheid gaat om de veertigjarige Tymofi Sjadoera, een soldaat van de 30ste Gemechaniseerde Brigade die sinds 3 februari wordt vermist in de omgeving van Bachmoet, de stad in de Donbas die al maanden wordt belegerd. Het lichaam van Sjadoera zou nog steeds in bezet gebied liggen.

De Oekraïense autoriteiten in Kyiv zijn een onderzoek begonnen naar de toedracht van het „brute en wrede neerschieten van een ongewapend persoon”. Moskou had dinsdagmiddag nog niet gereageerd op het incident.

Herojam Slava

Op sociale media werd het slachtoffer talloze keren geëerd als ‘held’. Dat gebeurde veelal met het Oekraïense „Herojam Slava”, glorie aan de helden, dat sinds de Russische invasie veelvuldig wordt gebruikt om om Oekraïense strijders te vereren, maar ook als onderdeel van een begroeting in het dagelijks leven.

Ook president Volodymyr Zelensky bracht een eerbetoon uit aan het slachtoffer. Hij zei dat de beelden toonden dat de Russische bezetters op wrede wijze een soldaat vermoorden. „Ik wil dat wij allemaal in eenheid antwoorden op zijn woorden, Glorie aan de held. Glorie aan de helden. Glorie aan Oekraïne. En wij zullen de moordenaars vinden.”

Lees ook: Oekraïne blijft Bachmoet stug verdedigen ‘om Russen uit te putten’

Het hoofd van het presidentiële bureau van Zelensky, Andrij Jermak, noemde het op Twitter een „nieuwe Russische oorlogsmisdaad” en zei dat het incident onderdeel was van een „bewust terreurbeleid” van Rusland.

De Oekraïense procureur-generaal Andrij Kostin zei op Telegram dat de Oekraïne de moord als oorlogsmisdaad zullen behandelen. „Zelfs oorlog heeft zijn eigen wetten”, zei hij. „De regels van de internationale verdragen worden systematisch genegeerd door het misdadige Russische regime. Maar vroeger of later zullen er straffen volgen. Iedereen die hierbij betrokken was zal verantwoordelijk worden gehouden.”

De vicepremier van Oekraïne, Iryna Verestsjoek, stelde op Telegram dat de man „ons voor zijn dood herinnerde aan de betekenis van de woorden ‘Glorie aan Oekraïne’”. „En ik wil ook dat elke bezetter deze foto voor zijn dood onthoudt – een Oekraïense soldaat met een sigaret en een onverschrokken blik.”

Volgens Kyiv zijn er bewijzen dat de Russische strijdkrachten sinds hun invasie in februari vorig jaar talloze oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Moskou ontkent dat Russische troepen misdrijven hebben gepleegd of burgers hebben aangevallen.