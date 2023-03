Kunsthistorisch onderzoek leidt tot gezinshereniging op doek

Onderzoek van het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en het Deense museum Nivaagaards Malerisamling heeft geleid tot een gezinshereniging. Althans, op het doek. Op een dubbelportret uit 1626 zijn een vader en zoon afgebeeld, maar oorspronkelijk portretteerde de Antwerpse schilder Cornelis de Vos het hele gezin, inclusief de moeder.

Er waren al aanwijzingen dat op het schilderij de moeder ontbrak. In de rechter benedenhoek van het schilderij zijn de contouren van een jurk te zien. In een naar aanleiding daarvan gestart onderzoek vonden kunsthistorici een conserveringsrapport uit 1966 met foto’s van het dubbelportret zonder lijst en in gereinigde staat. Op die foto’s is ook een deel van de arm van de vermiste vrouw zichtbaar, inclusief ring aan de vinger en, in haar hand, rode fluwelen handschoenen.

Dezelfde lucht

De kunsthistorici besloten daarop verder te zoeken naar vergelijkbare portretten van zittende vrouwen geschilderd door Cornelis de Vos. Dat leidde tot de ontdekking van Portret van een dame (1626), in 2014 bij Christie’s in Londen geveild. De afgebeelde vrouw draagt om haar nek een grote molensteenkraag die vergelijkbaar is met die van de vader op het dubbelportret en haar ogen lijken op die van de zoon. Bovendien verscheen na reiniging en restauratie van het doek achter de vrouw een landschap met een bomenrij en een bewolkte lucht die nagenoeg identiek zijn aan het landschap in het dubbelportret. De luchten in beide schilderijen komen zozeer overeen dat zeker is dat de portretten ooit één familieportret vormden.

Volgens het RKD is de vrouw in de negentiende eeuw van vader en zoon op het doek gescheiden. Waarom dat gebeurd is, wordt nog onderzocht. Mogelijke oorzaken zijn dat een deel van het schilderij beschadigd was, of dat twee losse portretten meer geld opleverden.

Het Deense museum heeft het portret van de moeder aangekocht. Daarmee is het gezin – waarvan de identiteit nog onbekend is – na ongeveer tweehonderd jaar herenigd.