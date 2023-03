Kunstenaar maakt de rekening van zijn leven op na horrorongeluk

Kunstenaar Guido van der Werve snijdt secuur de randjes van de kaas, zodat niets over de korst van de boterham uitsteekt. Hij herstelt van zwaar hersenletsel en leert opnieuw lopen, taal, notenladders. Maar dit is diep in zijn brein verankerd.

In een simpele, ontroerende montage zien we zijn vader Kees precies zo de randjes van zijn kaas snijden. Zuinigheid, hang naar controle? En wat doen de heren met al die kaasrandjes? Bewaren tot ze er een extra boterham mee kunnen beleggen?

Vreemd ontroerend, zeker als we de in 2013 overleden vader „Hé Guido, hoe is het?” tegen zijn kat horen zeggen. Kennelijk vernoemd naar de zoon op wie hij trots moet zijn, de gevierde, maar afwezige kunstenaar die in New York, Finland of Berlijn woont.

Guido van der Werve is een eigenheimer. Hij wilde pianist worden, acteur, komiek, ontwerper. Zijn brein is een uniek bedraad netwerk dat krachtige beelden verrassend combineert zodat het ‘larmoyant noch lachwekkend wordt’. Hij opereert op het snijpunt van droge humor, koppig idealisme en zwartgalligheid.

Nummer Achttien is Van der Werves speelfilmdebuut, na zeventien videoprojecten. In de lente van 2016 liep hij zwaar hersenletsel op bij een horrorongeluk, hier dramatiseert hij zijn revalidatie. Dat past merkwaardig goed in een oeuvre dat vaak draait om het oprekken van eigen fysieke grenzen: denk aan een triatlon van ruim 1.500 kilometer.

Ditmaal maakt hij de rekening van zijn leven op via tableaus: homevideo, flashbacks naar jeugd en ouders, ongeluk en herstel. Het kan zomaar voorbij zijn: sterfelijkheid is zijn hang-up. In een flashback zien we hoe Guido als jongen weigert te poepen omdat hij dan vreest zijn levenskracht te verliezen. En omdat voor toiletpapier dagelijks 27.000 bomen worden gekapt.

Zou het? In zijn wereld is het sowieso waar. Nummer Achttien is een unieke, speelse en tedere film.

Autofictie Nummer achttien. The Breath of Life Regie: Guido van der Werve. ●●●●●

