Grote protesten in Georgië nu ‘autoritaire’ wet een stap dichterbij is

In de Georgische hoofdstad Tbilisi hebben dinsdag duizenden mensen geprotesteerd tegen een nieuw controversieel wetsvoorstel. Volgens het voorstel moeten organisaties wier financiering voor meer dan twintig procent uit het buitenland komt zich registreren als „buitenlandse agenten”. Doen ze dat niet, dan kunnen ze hoge boetes krijgen.

Volgens velen is de wet een manier om critici van de overheid, die soms afhankelijk zijn van geldstromen uit het buitenland, de mond te snoeren. Staat een organisatie namelijk geregisteerd als buitenlandse agent, dan kunnen autoriteiten die uitgebreider monitoren. De wet kreeg echter voorlopige goedkeurig van het parlement, zo melden internationale persbureaus.

Daarop gingen in het centrum van Tbilisi veel mensen de straat op om te demonsteren tegen het voorstel. De politie gebruikte traangas en waterkanonnen om de actievoerders uit elkaar te drijven. Volgens tegenstanders brengt de wet de kans dat Georgië zich bij de Europese Unie kan voegen in gevaar. „Ik weet dat mijn land bij Europa hoort, maar mijn overheid snapt dat niet”, aldus een demonstrant tegen persbureau Reuters.

Mogelijk veto

Onder critici bestaat de angst dat Georgië langzaam meer autoritair wordt. Op de straten van Tbilisi wezen sommige demonstranten naar Rusland: „nee tegen de Russische wet”, riepen actievoerders op de stoep van het parlementsgebouw. De grootste partij van het land, ‘Georgische Droom’, steunt de wet. Diezelfde partij wil dat Georgië zich aansluit bij de Europese Unie. Volgens premier Giorgi Garibashvili voldoet de wet aan „Europese en wereldwijde standaarden”.

Ook binnen het parlement is de wet controversieel: maandag ontstond er nog een vechtpartij tussen politici in het parlementsgebouw na een debat over het voorstel. In een videoboodschap heeft de Georgische president Salome Zourabichvili kritiek geuit op de plannen. Ze zegt in die boodschap bereid te zijn haar vetorecht te gebruiken om te voorkomen dat de wet wordt ingevoerd. Hoeveel effect dat zou hebben, is de vraag: het parlement heeft op zijn beurt de macht om het veto van de president terzijde te schuiven. De Amerikaanse ambassade in Tbilisi reageerde ook kritisch op de voorlopige goedkeuring van de wet: 7 maart zou een „donkere dag voor de Georgische democratie” zijn, zo schreef de ambassade op haar website.