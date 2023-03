EMA verzet zich tegen erotisch centrum bij Amsterdams hoofdkantoor vanwege angst voor ‘overlast, drugshandel, dronkenschap en wangedrag’

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) wil de mogelijke aanleg van een ‘erotisch centrum’ vlakbij zijn locatie te Amsterdam dwarsbomen. Dat maakte de Europese geneesmiddelenwaakhond dinsdag bekend, aldus internationale persbureaus. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam stelde in februari drie locaties voor waar een erotisch centrum zou kunnen komen, waarvan twee nabij het EMA-hoofdkantoor in Amsterdam-Zuid. Volgens het EMA zou de komst van het erotisch centrum de veiligheid van medewerkers en bezoekers in gevaar brengen.

Het EMA was gevestigd in Londen, maar moest vanwege de Brexit verhuizen in 2017. Na veel gesteggel en uitnodigingen van negentien lidstaten, werd uiteindelijk voor Amsterdam gekozen als nieuwe locatie van het prestigieuze agentschap. In 2020 is de verhuizing afgerond. „Veiligheid was een belangrijke voorwaarde voor de keuze van een nieuwe EMA-locatie”, aldus het EMA.

‘Ernstige zorgen’

Met een erotisch centrum wil Halsema de sekswerkers, horeca en entertainment naar een afgelegener gebied verplaatsen. Dit om de Wallen in de binnenstad te ontdoen van de drommen toeristen die dag en nacht naar het gebied trekken. Het EMA zegt zich zorgen te maken over „overlast, drugshandel, dronkenschap en wangedrag” als het centrum de nieuwe buur wordt. Dit zou „waarschijnlijk dezelfde negatieve gevolgen” met zich meebrengen voor de omgeving als op de Wallen, waardoor medewerkers en deskundigen niet meer naar het EMA-hoofdkantoor zouden durven komen. De RAI, eveneens vlakbij de voorgestelde locaties, liet zich eerder al negatief uit over de eventuele komst van het complex. De gemeente Amsterdam zegt verder geen klachten met dezelfde „toonhoogte” als het bezwaar van het EMA te hebben gekregen.

Het EMA zegt een overeenkomst te hebben getekend met de Rijksoverheid over de rust en veiligheid van het terrein waarop zij gevestigd is. Woordvoerders van de gemeente Amsterdam, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken zeggen geen weet te hebben van een contract of andersoortige afspraak over de inrichting van het gebied rondom het EMA-hoofdkantoor. Het EMA zelf was dinsdagmiddag niet beschikbaar voor persvragen.

Intussen is ook de politieke lobby tegen de komst van het complex op gang gekomen; de fracties van VVD en CDA in Zuid hebben zich al expliciet uitgesproken tegen de plannen van de burgemeester. Samen met de fracties van 50Plus en BIJ1 in Amsterdam-Zuid nodigen zij omwonenden, ondernemers en anderzijds betrokkenen dinsdagavond uit in de RAI om zich uit te spreken over de mogelijke komst van het complex in hun stadsdeel. „We merken dat veel buurtgenoten zich ernstige zorgen maken over het idee hier een grootschalig bordeel neer te zetten,” zegt Claudia van Zanten, fractievoorzitter van de VVD in Zuid. „We horen graag wat er speelt en welke vragen we kunnen voorleggen aan de verantwoordelijke bestuurders.”