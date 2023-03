Eerste verdachten aangehouden vanwege vergiftigingen Iraanse schoolmeisjes, regime oogst woede vanwege laksheid

In Iran zijn de eerste verdachten aangehouden voor het vergiftigen van duizenden Iraanse schoolmeisjes. Dat maakte de plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken Majid Mirahmadi dinsdag bekend, aldus persbureau AFP. De aanhoudingen zijn verricht in vijf verschillende provincies. Om hoeveel verdachten het gaat, en wat hun identiteit en beweegredenen zijn, vertelde Mirahmadi niet. Het onderzoek wordt nog voortgezet. Door de vergiftigingen laaien de protesten tegen vrouwenonderdrukking en de regering die in september begonnen in het land weer op.

Sinds november vindt in Iran een reeks aan vergiftigingen plaats van schoolmeisjes. Volgens een lid van de parlementaire commissie die de vergiftigingen onderzoekt zijn er al zo’n vijfduizend meisjes door het hele land slachtoffer geworden. Honderden van hen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Ze ademden op school „onaangename” of „onbekende” geuren in, waarna ze symptomen als duizeligheid en kortademigheid vertoonden. Ondanks de vele slachtoffers zijn er nog geen doden of ernstige gewonden gevallen. Waarschijnlijk wordt het gif verspreid middels ventilatiesystemen.

Lakse regering oogst woede

In Iran leidt de zaak tot grote woede onder de bevolking. Een deel denkt dat de overheid zelf achter de vergiftigingen zit, al is er geen bewijs voor deze beschuldiging. Weer anderen denken dat religieuze extremisten de schoolmeisjes vergiftigen uit protest tegen vrouwenonderwijs. Dat terwijl vrouwenonderwijs in Iran beslist niet controversieel is. Sinds de Islamitische revolutie in 1976 is het aantal vrouwen dat kan lezen en schrijven gestegen van 26 procent naar 85 procent in 2021, aldus de Wereldbank. Sinds 2011 zijn vrouwen op universiteiten zelfs in de meerderheid.

Vast staat dat de houding van de regering in binnen- en buitenland wordt gezien als ontoereikend. Pas afgelopen week werd een onderzoek ingesteld, terwijl het aantal slachtoffers bleef stijgen. President Ebrahim Raisi spreekt van een „samenzwering van de vijand om angst en wanhoop bij de mensen te zaaien”. De Iraanse regering toont zich intussen woedend over de misdaad. Ayatollah Ali Khamenei zei in zijn eerste publiekelijke uitspraken over de zaak dat de daders „moeten worden veroordeeld tot zware straffen”, en dat amnestie uitgesloten is. Geen loze dreigingen, gezien het strafrecht in Iran, waar lijfstraffen en executies niet ongewoon zijn. De Verenigde Naties drongen aan op een „transparant onderzoek”.