Een maand na de aardbevingen komt noodhulp in Syrië nog steeds niet op gang

Slachtoffers van de aardbevingen in noordwest-Syrië zijn grotendeels op zichzelf aangewezen. Correspondent Melvyn Ingleby reisde naar het aardbevingsgebied waar de internationale noodhulp nog steeds niet goed op gang is gekomen. Toch probeert de lokale organisatie de Witte Helmen uit alle macht het puin te ruimen en essentiële hulp van de grond te krijgen. Waarom staan zij er zo alleen voor?

