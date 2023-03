Een gala, een Oscar en een dubbele cheeseburger

Helen Mirren geniet van een burger na het winnen van de Oscar voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol voor The Queen in 2007. Foto Eric Charbonneau/WireImage

Het is bijna een karikatuur van Amerika, de In-N-Out in Hollywood. Twaalf mensen dringen voor een toonbalk in de wit-rode fastfoodtent. De intercom galmt: „Gast 85 en 87, alsjeblieft, gast 85 en 87.” En buiten in de schaduw van het Hollywood Roosevelt Hotel staat een rij van zeker twintig auto’s in de drive-thru. Op de hoek van de straat een wereldberoemd bordje: Sunset Bl.

Het is hier altijd druk. Maar aankomende zondag zullen er niet alleen ‘gewone Amerikanen’ in de rij staan. Dan staat het restaurant vol met de grootste filmsterren ter wereld. In hun designer outfits, behangen met juwelen en geregeld nog met een gouden Oscar-beeldje in de hand. Het is traditie. Al decennia zijn de Double Double, cheeseburger, hamburger, frietjes en shakes van In-N-Out het eerste waar beroemdheden als John Legend, Ang Lee en Brie Larson aan denken na het winnen van hun Academy Award.

In-N-Out introduceerde in 1948 de drive-thru in Californië, met hun eerste vestiging in Baldwin Park, een stad net buiten Los Angeles. Het familiebedrijf dat alleen aan de westkust opereert, bouwde vervolgens in de jaren negentig een cultstatus op, gevoed door een beperkt menu met enkele geheime items en beroemde chefs die er geen genoeg van kregen. Tv-kok Julia Child wist bijvoorbeeld de locatie van elke zaak tussen San Francisco en Santa Barbara uit haar hoofd en haar collega Anthony Bourdain maakte steevast bij aankomst in Los Angeles een stop bij de vestiging naast vliegveld LAX. Inmiddels is geen fotoserie van de Oscar-avond compleet zonder een foto van een ster met hun tanden in een In-N-Out burger.

Wie als eerste zo snel mogelijk die halve kilometer tussen Hollywood Boulevard en Sunset aflegde voor een vette hap is niet te traceren.

Misschien was het Hilary Swank, die in 2005 haar Oscar (beste vrouwelijke hoofdrol in Million Dollar Baby) vierde met een AstroBurger. Een burger maakt een goede indruk: ze wint wel een van de meest felbegeerde prijzen op aarde, ze is wél gewoon normaal gebleven.





Vanity Fair

De trend rond de In-N-Out-burger begon ergens daarna, vermoedelijk omdat er een vestiging ligt tussen de ceremonielocatie en het meest exclusieve Oscarfeestje, dat van Vanity Fair. Dat het inmiddels een traditie is geworden, is echter duidelijk. In 2007 werd zelfs Helen Mirren met een In-N-Out burger gefotografeerd in haar Christian Lacroix-jurk, na de winst voor haar rol in The Queen (2006).

De hamburgertraditie na de Oscars raakte zo geïntegreerd met de prestigieuze prijzenavond dat In-N-Out sinds 2012 ook te krijgen is op het Vanity Fair-feest zelf. Destijds met een bescheiden foodtruck waar de aanwezige winnaars, gasten en pers hun burgertrek konden stillen. Enkele jaren later evolueerde dat tot het uitserveren van ruim 1.500 hamburgers.

Reden voor dierenrechtenorganisatie PETA om zich ermee te bemoeien en de Academy en Vanity Fair meerdere malen aan te spreken op overconsumptie van vlees. In januari van dit jaar richtten ze zich publiekelijk tot Radhika Jones, hoofdredacteur van Vanity Fair, met de oproep de In-N-Out-foodtruck deze zondag vooral te vervangen met een van een keten die vegan opties serveert. „We weten dat een In-N-Out-burger na afloop van de Oscarceremonie een traditie is, maar onze planeet bevindt zich in een crisis”, schreven ze al aan sterren als Pharrell Williams, Barbra Streisand, Michael B. Jordan en Daniel Craig.





Oscar shift

Als je tegen de werknemers op Sunset Boulevard over de ‘Oscar shift’ begint, weten ze precies waar je het over hebt. Franky werkt al vijf jaar op deze locatie en geeft aan „natuurlijk” al eens op de avond van de ceremonie gewerkt te hebben. „Ik ontmoette Queen Latifah en Jack Black, strak in het pak”, vertelt hij direct stralend. „Op de dag van de Oscars verzamelen fans zich al heel vroeg in de straat om een glimp van de sterren op te vangen, omdat ze inmiddels weten dat veel van hen hier naartoe zullen komen. Soms al tijdens de show, maar meestal direct na afloop.”

In de zes jaar dat In-N-Out-werknemer Esther bij de vestiging op Sunset Boulevard werkt, draaide ze meerdere keren de Oscardienst. „Toen Dwayne ‘The Rock’ Johnson een keer direct na de show wat bij me bestelde, was ik wel even van mijn apropos”, lacht ze. Hij vertelde haar dat hij uitgehongerd was en plaatste een grote bestelling. „Dat hoorde ik van veel sterren op die avond”, zegt ze. „Tijdens de Oscars is er blijkbaar niets te eten en zo blijven ze na uren met enorme honger achter.”

Genodigden gaan namelijk ’s ochtends vroeg direct de maquillage in, de eerste gasten arriveren rond drie uur ’s middags op de rode loper en iedereen zit nog tot zeker acht uur ’s avonds in de zaal van het Dolby Theatre. Op de rode loper in 2013 vertelde Jennifer Lawrence aan The Hollywood Reporter dat ze door de stress sowieso straal vergeten was te eten. Tussen alle hectiek van het klaarmaken door, de rode loper en spanning en anticipatie van de avond had ze geen tijd kunnen vinden ook maar iets te snacken. Een hamburger was het enige wat ze wilde.

Brie Larson ging in 2016 een stapje verder en gaf op de rode loper aan Ryan Seacrest haar order alvast door: een Double Double, als het kan. Na afloop werd ze op de Vanity Fair-afterparty op de foto vastgelegd met één voet in afgedragen All Stars op tafel, gehuld in een perzik fluwelen Monse-jurk en haar Oscar in de hand, terwijl ze een grote hap uit haar In-N-Out-burger nam. „Als we de sterren hier hun gevulde dienblad serveren, zie je de opluchting op hun gezicht”, concludeert Esther.

