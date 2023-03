Drukste ochtendspits van 2023 gemeten: bijna 1.100 kilometer file

Onder meer regen en ongevallen zorgden dinsdag voor de drukste ochtendspits van het jaar, tot nu toe. Om 8 uur ’s ochtends had zich 1.093 kilometer file opgebouwd, aldus een woordvoerder van de ANWB tegen persbureau ANP. Volgens de ANWB is de piek van de file alweer voorbij. Markant is dat de langste file in de ochtendspits in 2022 ‘maar’ 972 kilometer lang was; dat hoogtepunt is dus begin 2023 al ruimschoots gepasseerd.

Dinsdag waren er ongelukken tussen Utrecht en Den Dolder, op de A4 bij Zoeterwoude-Rijndijk en op de A2 bij Urmond, waar een vrachtwagen in brand stond. Daarnaast zijn dinsdagen sowieso vaak drukker omdat het voor veel mensen een kantoordag is.

Het record voor langste ochtendspits ooit vastgesteld was 2.287 kilometer. Die filestand werd gemeten op 22 januari 2019, toen het sneeuwde in het oosten van het land. In Brabant en Gelderland viel destijds zo’n zeven centimeter sneeuw, waardoor vertragingen tot wel twee uur ontstonden.