Als ik met andere passagiers de trein uitstap verbaas ik me altijd over mijn vermogen om één persoon te herkennen tussen zoveel anderen op het perron. Nu ook weer als mijn man me komt ophalen. In de mensenmassa zie ik hem al van verre staan. Hij stapt blij verheugd op een andere vrouw af, ook in een donkere jas. Hij is slechtziend. Ik moet een nieuwe jas kopen.

