AZ verslaat Lazio in achtste finale Conference League

AZ heeft in de achtste finale van de Conference League verrassend gewonnen van Lazio Rome. In het Stadio Olimpico in Rome eindigde de wedstrijd in 1-2. Vangelis Pavlidis en Milos Kerkez maakten de doelpunten voor de Alkmaarders.

Het ervaren Lazio staat 3e in de Serie A en AZ wist zodoende dat het zich kon opmaken voor een zware avond. In het eerste deel van de wedstrijd domineerden de Italianen en dat resulteerde in een voorsprong binnen 20 minuten. Het doelpunt kwam van de Spaanse spits Pedro, die een voorzet vanaf links kon binnen schieten.

Het veerkrachtige AZ ging hard op zoek naar een doelpunt. Via Sven Mijnans kwam de ploeg dichtbij; hij schoot op de paal. Vlak voor rust viel de gelijkmaker alsnog, toen Pavlidis een voorzet van Jesper Karlsson afmaakte.

Na rust ging AZ verder met de druk opvoeren en in de 62e minuut kwam de ploeg op voorsprong via Milos Kerkez. De 19-jarige linksback schoot de bal hard binnen na een combinatie met Karlsson. Lazio zette vervolgens aan, maar kwam niet meer tot uitgespeelde kansen. Volgende week donderdag wordt de return in Alkmaar gespeeld.