Alleen twee ‘symbolische’ trekkers toegestaan bij boerenprotest aanstaande zaterdag

Bij het protest van Farmers Defence Force (FDF) van zaterdag 11 maart mogen alleen twee „symbolische” tractoren mee naar het Haagse Zuiderpark. Dat heeft de gemeente Den Haag dinsdag bekendgemaakt. Volgens Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, kan het gebruik van grote landbouwvoertuigen bij protesten leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties, bedreiging van de gezondheid en schade aan de openbare ruimte.

FDF wilde in eerste instantie met ruim vijfduizend tractoren protesteren. Voorzitter Mark van den Oever zegt tegen NRC het besluit „ondemocratisch” en „politiek gemotiveerd” te vinden. „De gemeente wil demonstraties in de kiem smoren.” Hij verwacht wel dat demonstranten zullen luisteren als FDF boeren oproept om hun tractoren thuis te laten. Van den Oever denkt dat het besluit van de gemeente nog meer mensen op de been zal brengen. „Wij hopen op honderdduizend man.”

Het wordt aanstaande zaterdag druk in Den Haag. FDF kondigde begin februari aan zaterdag te willen protesteren in de stad, tegelijkertijd met een eerder aangekondigd protest van Extinction Rebellion (XR). Net als in januari wil die klimaatbeweging de A12 blokkeren. XR meldde zijn protest niet aan bij de gemeente. Van de gemeente mogen de klimaatdemonstranten zaterdag alleen actievoeren op de Laan van Reagan an Gorbatsjov; de actievoerders van FDF mogen demonstreren in het Zuiderpark, ongeveer drie kilometer verderop.