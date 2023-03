Een vriendin is advocaat en verdedigt een jongen die is opgepakt voor een winkeldiefstal. Er zijn bij hem ook drugs gevonden en in beslag genomen. Hij vraagt zijn advocaat wat hij moet zeggen als de politie wil weten van wie die zijn. Ontkennen is zinloos, hij had ze immers zelf bij zich. Dus raadt zijn advocaat hem aan: „Zeg maar gewoon: die zijn van mij.” Als de rechercheur inderdaad wil weten van wie de bij hem aangetroffen drugs zijn, antwoordt de jongen: „Die zijn van m’n advocaat.”

