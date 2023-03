Welkom in je eigen #soft-era, maar helpt zelfzorg de wereld beter te maken?

Onlangs ook overstag gegaan voor die twee maten te grote trui? Toevallig een hoogpolig kleed voor de woonkamer gescoord? Of dat leuke, pastelkleurige tosti-ijzer? Welkom in je hoogsteigen #soft-era. Na jaren van minimalistische, stoere designs, zwaait de slinger uit naar de pluizige pool. Wollige materialen, ieniemienie accessoires, kwetsbare vaasjes en gehaakte fietszadelhoezen: het kan niet op. Zelfs de nieuwste automodellen opteren voor ronde vormen en schattige, haast cartooneske bubble wheels.

Schrijver Sarah Meuleman duidt in deze reeks grote culturele verschuivingen aan de hand van kleine, markante verschijnselen.

We gaan massaal voor mild. Zelfs op Twitter, de plek waar onder ‘Chief Twit’ Musk snoeiharde woorden over en weer worden gevuurd, gaat een schooljuf viral die knuffels maakt van kindertekeningen uit haar klas. Een gehaakt konijn over je koptelefoon: nog zo’n softe hype.

Handwerk

De TikTok-video’s waarin de Canadese textielkunstenaar Alexandria Masse haar haakwerk demonstreert, zijn meer dan drie miljoen keer bekeken. Tijdens de coronapandemie was er een opleving van handwerk, maar inmiddels overstijgt de trend de hobby. Alexandra’s snoepkleurige koptelefoonwarmers illustreren de nieuwe collectieve zucht naar zacht, en die gaat verder dan vormgeving.

Softies. We zijn het allemaal of hard op weg om het te worden. Voor de oorsprong van de #softlife-trend, moeten we naar Nigeria. In een context van politieke instabiliteit, benadrukten Nigeriaanse influencers met #softlife de waarde van ontspanning en comfort. Geen materialistisch, in luxe gedompeld comfort; eerder een gevoel van gemak, zelfliefde en tevredenheid.

Wereldwijd werd de Nigeriaanse oproep omarmd, al is het realistischer te stellen dat de #softlife trend langer gaande was en door het framen van de Nigeriaanse influencers een naam en hashtag heeft gekregen. #Softlife is op TikTok inmiddels meer dan 700 miljoen keer bekeken. De trend staat voor een stressvrije, relaxte leefomgeving die qua sfeer zo ver mogelijk verwijderd lijkt van de geopolitieke onrust in de boze buitenwereld.

De trend staat voor een stressvrije, relaxte leefomgeving die qua sfeer zo ver mogelijk verwijderd lijkt van de geopolitieke onrust in de boze buitenwereld

Bij de #softlife beweging hoort de #softgirl, een tegenhanger van de #powerwoman en de #girlboss die jarenlang social media domineerden. Sommige #softgirls verheerlijken het huiselijke leven waar vrouwen zich eerder juist aan hadden ontworsteld. Alle #softgirls omarmen hun kwetsbaarheid en geloven dat niet prestatie, maar zelfzorg emancipeert. De T-shirts met opgedrukte selflove-kreten zijn niet aan te slepen. Een betere wereld begint bij zelfliefde. Alleen, klopt dat eigenlijk wel?

Escapistisch

Zelfzorg als activisme, het klinkt ironisch. Een veelgehoorde kritiek is dat #softlife, ondanks het spirituele toontje, vooral gericht is op consumptie en dus haalbaar voor de lucky few. Lang niet iedereen heeft de tijd of het geld om zichzelf zo’n ‘zacht’ bestaan te gunnen.

Bovendien heeft #softlife iets escapistisch. Je kunt je afvragen: zal een leven met meer compassie voor onszelf leiden tot een toename van sociaal welzijn of maatschappelijke stabiliteit? Als we gezamenlijk sterker de nadruk leggen op eigen ontspanning en tevredenheid; leidt die collectieve zelfzorg niet tot (nog) meer navelstaren en een groeiende apathie en afkeer van wantoestanden in de wereld? Iets om in de oversized joggingbroek op het hoogpolige tapijt over na te denken. Zachtjes, dan.