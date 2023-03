Overheid gaat niet meer in hoger beroep in rechtszaken tegen slachtoffers Groningse aardbevingen

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ziet voortaan in beginsel af van hoger beroep in rechtszaken tegen Groningers met aardbevingsschade. In ieder geval mogen slachtoffers die in eerste aanleg rechtszaken wonnen de aan hen toegewezen schadevergoeding houden, meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66, Mijnbouw) maandag. Dit geldt ook voor de acht rechtszaken waarin het hoger beroep al loopt.

Voortaan vraagt het IMG de Raad van State om een zogeheten ‘prejudiciële uitspraak’ als het instituut het niet eens is met de uitkomst van een rechtszaak over bevingsschade. De Raad geeft dan een oordeel over de voor de zaak relevante wet- en regelgeving. Op die manier kan het IMG toch informatie inwinnen over lopende juridische vraagstukken zonder dat bevingsslachtoffers hiervan de dupe worden. Zelfs als de Raad het IMG dan gelijk geeft óf als zo’n prejudiciële uitspraak niet mogelijk blijkt en het instituut toch in hoger beroep gaat, blijft de toegewezen schadevergoeding staan, aldus de staatssecretaris.

„De impact op bewoners bij een hoger beroep is groot”, schrijft Vijlbrief op Twitter. „Groningers hebben niet gevraagd om aardbevingen. Als ze dan aardbevingsschade hebben, in bezwaar zijn gegaan tegen een besluit en daarna ook nog een rechtszaak hebben gevoerd én gewonnen – dan vind ik niet dat een overheid ook nog eens in hoger beroep moet tegen de bewoners.”

Het berusten in de schadevergoeding die rechtbanken toekennen aan slachtoffers van de Groningse gaswinning is de eerste maatregel van het kabinet sinds de publicatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie twee weken terug. Die commissie oordeelde snoeihard over het jarenlange falen van opeenvolgende kabinetten en de olie- en gasbedrijven in Groningen; de Nederlandse Aardolie Maatschappij, Shell en ExxonMobil. Aardbevingen als gevolg van gaswinning zorgden voor schade aan veel huizen op en rond het Groningerveld waar die winning plaatsvond.

