Vanuit Nederland abortuspillen voorschrijven aan Poolse vrouwen? Dat moet kunnen, vindt GroenLinks

Om abortus overal in Europa toegankelijk te maken en te houden, wil GroenLinks artsen in Nederland de mogelijkheid bieden om op afstand pillen voor te schrijven waarmee vrouwen een zwangerschap tot twaalf weken veilig kunnen beëindigen. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet presenteerde maandag een plan om te voorzien in digitale consulten vanuit Nederland, waardoor vrouwen uit met name Polen in het beginstadium van hun zwangerschap niet meer naar het buitenland hoeven te reizen of via omwegen abortuspillen hoeven te bestellen.

Haar initiatief komt op een cruciaal moment in Polen, waar deze week een burgerinitiatief in het parlement voorligt om abortus nóg moeilijker te maken. Tegelijkertijd kan het de spanning tussen Nederland en Polen over de rechtsstaat verder opdrijven. Het roept de vraag op hoe ver EU-landen kunnen gaan in het zich mengen in het nationale beleid van andere lidstaten.

„We zien wereldwijd twee trends: landen zoals Nederland en Ierland waar abortus simpeler en toegankelijker wordt. En landen als Polen en de VS, maar mogelijk ook Hongarije, waar strengere wetgeving legale abortuszorg meer en meer verhindert”, zegt Ellemeet. „Het is belangrijk dat er internationale solidariteit is om vrouwen elders te helpen. Nederland speelt daar een cruciale rol in.” Nu al helpen organisaties en klinieken in Nederland per jaar duizenden Poolse vrouwen, maar abortuspillen moeten via Canada of India verstuurd worden en komen niet altijd (op tijd) aan.

Lees ook: Demonstraties van duizenden Polen in meerdere steden om strenge abortuswet

Volgens Ellemeet, één van de initiatiefnemers achter de uitbreiding van abortusmogelijkheid via de huisarts vorig jaar, kan de minister van Volksgezondheid via een eenvoudige ministeriële regeling telemedicatie voor abortus toestaan die zich niet tot de landsgrenzen beperkt, schrijft ze in haar maandag gepresenteerde initiatiefnota.

„Vrouwen in Polen zijn niet strafbaar als ze zelf abortuspillen nemen, maar dokters en activisten die ze verstrekken wel. Voor Nederlandse artsen geldt echter geen verbod om zorg die in eigen land legaal is te verlenen in een ander Europees land”, zegt Ellemeet. „Met dit initiatief bieden we vrouwen in de Europese Unie een veilige en legale route om hun zwangerschap af te breken.”

Snelle of persoonlijke zorg

In een vorig jaar gepubliceerd advies raadt de Wereldgezondheidsorganisatie telemedicatie bij vroege abortussen aan. Maar op dit moment mogen artsen in Nederland geen medicatie voorschrijven zonder een patiënt zelf fysiek te zien. Het is overigens niet de verwachting dat individuele Nederlandse doktoren telefoontjes van Poolse vrouwen kunnen verwachten. Het GroenLinks-initiatief is vooral bedoeld om organisaties als Women on Waves de gelegenheid te geven pillen rechtstreeks voor te schrijven en op te sturen.

Volgens de Poolse abortusactiviste Agata Adamczuk, van de stichting Dziewuchy Dziewuchom (Meiden helpen Meiden) zouden vrouwen die ongewenst zwanger zijn daar enorm mee geholpen worden. „Nu kunnen de pillen er weken over doen en elke dag dat je zwanger bent en dat niet wilt zijn, voelt als te lang. Wachten is zwaarder dan de abortus zelf”, zegt zij.

Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit, vindt het plan van Ellemeet echter niet passen bij het bieden van goede zorg. „Je wil patiënten per se zien voor een goed, persoonlijk gesprek, niet alleen een gezicht op een scherm. Pillen verstrekken na alleen een teleconsult is tweederangszorg.”

Incestslachtoffer

Het zeer katholieke Polen (veertig miljoen inwoners) is na Malta (een half miljoen inwoners) het EU-land met de strengste abortuswetgeving. Niet alleen is abortus bij ongewenste zwangerschap verboden, in 2020 werd met een buitenparlementaire omweg, via het politiek gekaapte Constitutioneel Hof, ook het recht geschrapt voor vrouwen om een abortus te plegen als zij ontdekken dat hun ongeboren kind een beperking heeft. Dat recht bestaat nu alleen nog na verkrachting of wanneer het leven van de vrouw zelf in gevaar is.

Interview met een abortusactiviste in Polen: ‘Je weet dat je gevaar loopt in dit werk’

Poolse artsen voeren vaak gewetensbezwaren op om ook dergelijke abortussen niet uit te voeren. Een 14-jarig slachtoffer van incest moest recent naar Warschau reizen voor een abortus, omdat ze in haar eigen provincie nergens geholpen werd. Verschillende vrouwen zijn gestorven nadat hen een levensreddende abortus werd ontzegd. Ondertussen wordt een activiste vervolgd die in Polen abortuspillen opstuurde naar een vrouw.

In het Poolse Lagerhuis, de Sejm, staat deze week een burgerinitiatief op de agenda om alle hulp bij abortus strafbaar te maken. Als dit door het parlement zou worden overgenomen, mogen Poolse activisten en artsen vrouwen niet eens meer wijzen op hun mogelijkheden om in het buitenland of met pillen hun zwangerschap te beëindigen. De conservatief-nationalistische regeringspartij PiS heeft zich tegen dit verregaande plan uitgesproken, maar Kamerleden bepalen individueel hoe ze stemmen.

‘In zaken als abortus maakt elk land een eigen keuze. Polen respecteert ons beleid en verwacht dat andersom ook’ Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht Erasmus Universiteit

Corinne Ellemeet beseft dat de reacties in Polen deels negatief zullen zijn. PiS vindt dat Nederland zich al veel te veel bemoeit met haar interne beleid en de Poolse rechtsstaat. „De Poolse autoriteiten zullen hier niet blij mee zijn.” Als Ellemeets initiatief steun vindt bij minister Ernst Kuipers (Zorg, D66) en een meerderheid van de Tweede Kamer, kan Polen de rechtmatigheid ervan aanvechten. Volgens hoogleraar Buijsen belandt Nederland in „een mijnenveld. Non standard medical care zoals euthanasie en abortus worden niet voor niets aan de lidstaten zelf overgelaten. Daar maakt elk land een eigen keuze in en de meningen lopen ver uiteen. Polen respecteert ons beleid en verwacht dat andersom ook.”

Het is ook de vraag of de Tweede Kamer dit een goed plan vindt. De woordvoerders van de drie grootste coalitiepartijen waren maandagmiddag niet bereikbaar. Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA) noemt het een „symphatiek plan”, maar vraagt zich af of het juridisch uitvoerbaar is. „Ik vrees dat dit niet zomaar geregeld is.” Maarten Hijink (SP) zegt „niet bij voorbaat positief” te zijn. „Abortuszorg moet heel zorgvuldig zijn. Er kunnen na het slikken van de abortuspil problemen ontstaan. Ook de nazorg moet goed zijn, en het is de vraag of dat op afstand kan.”

Activiste Adamczuk noemt die angst ongegrond. „De kans op complicaties bij een medicinale abortus zijn erg klein. En mochten die toch optreden, dan kan elke vrouw in Polen naar een ziekenhuis en zeggen dat ze een miskraam heeft gekregen. Die zorg is hier wel goed geregeld.”