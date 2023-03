Uit raam gevallen baby overleden, moeder inmiddels verdacht van doodslag

De baby van enkele weken oud die eind februari in Den Haag uit een raam van een woning viel, is maandag overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Doordat het jongetje als gevolg van de val is overleden, wordt de moeder niet langer verdacht van poging tot doodslag, maar van doodslag.

In de ochtend van 24 februari viel het jongetje uit een raam op de Parallelweg in de Haagse Schilderswijk. Kort daarop arresteerde de politie de moeder. Het OM onderzoekt hoe de baby uit het raam heeft kunnen vallen. Het kind werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar het maandag overleed. De moeder zit in voorarrest en verblijft in een penitentiair psychiatrisch centrum.

Het gebouw waaruit het kind is gevallen, is een voormalig verpleeghuis dat sinds 2021 is gesloten. Volgens de website van de Haagse Wijk- en Woonzorg verblijven daar nu tijdelijk 350 Oekraïense vluchtelingen. In het gebouw vangt volgens verschillende media het Leger Des Heils ook thuis- en daklozen op. Over de identiteit van de verdachte is verder niets bekend. Woensdag besluit de rechtbank of de vrouw langer in voorarrest moet blijven.