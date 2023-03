Staatssecretaris Van Rij gaat WOZ-bezwaarbureaus aanpakken

Als het aan staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) ligt, wordt de rol van van commerciële bureaus die namens burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van hun woning ingeperkt. Dat bevestigt Van Rij zondag op Twitter na berichtgeving van RTL Nieuws. Om het verdienmodel van die bedrijven minder aantrekkelijk te maken, wil de staatssecretaris de vergoeding verlagen en in de toekomst rechtstreeks uitbetalen aan de burger.

Met de maatregelen wil Van Rij de gemeenten ontlasten, die veel werk en kosten hebben aan de vele bezwaarschriften. Huizenbezitters kunnen bezwaar maken als ze de ingeschatte WOZ-waarde te hoog vinden, aan de hand waarvan de belasting die zij over hun woning betalen wordt berekend. Steeds vaker schakelen zij daarvoor een commercieel bedrijf in. In 2021 werd 48,1 procent van de 210.000 WOZ-zaken door zo’n bedrijf aangespannen, schrijft persbureau ANP op basis van cijfers van de Waarderingskamer die door het ministerie van Financiën werden verstrekt. In 2019 was dat nog 36 procent. De totale proceskosten liepen op van 12 miljoen euro in 2019 tot 18 miljoen euro in 2021.

De gemiddeld zeshonderd euro die de commerciële bedrijven per gewonnen zaak verdienen, staat volgens Van Rij niet in verhouding tot het belastingvoordeel. De bureaus verdienen zo veel geld „over de rug van mensen”. Het is volgens de staatssecretaris niet de bedoeling dat gemeenschapsgeld op deze manier wegvloeit naar commerciële partijen.

De maatregelen moeten ook gaan gelden voor de bpm, de aanschafbelasting op auto’s en motoren, schrijft Van Rij in zijn tweet. ANP meldt dat hij de Tweede Kamer voor de zomer wil informeren over zijn plannen.