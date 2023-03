Shortlist Librisprijs: Anjet Daanje enige vrouw naast vijf mannelijke genomineerden

Schrijfster Anjet Daanje is met haar bejubelde roman Het lied van ooievaar en dromedaris genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs 2023. Ze is de enige vrouw naast vijf mannen op de shortlist, zo werd maandag bekend.

De andere genomineerden zijn Oek de Jong met Man zonder rijbewijs, Donald Niedekker met Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost, Yves Petry met Overal zit mens, Peter Terrin met De gebeurtenis en Peter Zantingh met Tussentijds. Zij ontvangen elk 2.500 euro, op 8 mei wordt een van de zes uitgeroepen tot winnaar, die 50.000 euro ontvangt.

De Libris Literatuur Prijs is de invloedrijkste literatuurprijs van Nederland, die jaarlijks wordt toegekend aan een roman – non-fictie en verhalenbundels zijn reglementair uitgesloten van deelname. Opvallend is daarom de nominatie van Oek de Jong, wiens memoir Man met rijbewijs – waarin De Jong schrijft over zijn rijlessen, jeugd en vorderende leeftijd – in de markt werd gezet als literaire non-fictie. „De jury bepaalt”, aldus secretaris Janny Nijhof van de prijs. „En de jury vindt dat het een roman is.”

Verder selecteerde de jury uit de longlist van 18, waarop nog evenveel mannen als vrouwen stonden, vooral gevestigde auteurs. De zes genomineerden hebben ieder al flinke oeuvres en meerdere nominaties en prijzen op hun naam. Wellicht op Peter Zantingh na, met zijn 39 jaar de benjamin op de shortlist, die met Tussentijds zijn vierde roman schreef en zijn eerste shortlist haalt. Donald Niedekker ontving voor Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost afgelopen najaar ook al de F. Bordewijkprijs. Anjet Daanjes Het lied van ooievaar en dromedaris werd in november bekroond met de Boekenbon Literatuurprijs, ook 50.000 euro groot.

Yves Petry en Peter Terrin, de beide Vlamingen van de longlist die nu ook de shortlist haalden, ontvingen al eerder een literaire hoofdprijs: Petry won de Librisprijs in 2011 met De maagd Marino, Terrin ontving voor Post Mortem in 2012 de AKO Literatuurprijs (voorloper van de Boekenbonprijs).