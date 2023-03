Ook de Nederlandse boer in Zambia mag nu stemmen bij de Statenverkiezingen

Dirk Muijs, veehouder in Zambia, heeft 3.000 hectare land en 1.500 koeien. Hij mocht altijd al stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en het Europees Parlement, maar nog nooit (indirect) voor de Eerste Kamer. Dat mag nu wel, voor het eerst. Muijs (72) gaat het zeker doen, al woont hij al sinds 1984 in Zambia: „Je bent Nederlander en je blijft Nederlander”, vertelt hij telefonisch vanuit het Afrikaanse land.

Muijs stemt SGP. Een partij met een ideologische basis, met integere mensen, zegt hij. En het belangrijkste: „Met een hart voor het platteland. In Nederland gaat de landbouw verloren, terwijl de wereld gevoed moet worden. Nederland is daarin ongelooflijk kortzichtig”, vindt hij.

De samenstelling van de Eerste Kamer wordt bepaald door Provinciale Staten. De uitkomst van de Provinciale Statenverkiezingen is bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer. De 570 nieuwe Statenleden die half maart worden gekozen, kiezen eind mei de Eerste Kamer.

Maar Nederlanders in het buitenland wonen niet in een Nederlandse provincie, mogen dus niet meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen, en hadden daarom nooit invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer – terwijl ze wel hun Nederlandse paspoort hebben behouden.

‘Principieel punt’

Na een grondwetswijziging is dat nu opgelost. Nederlanders in het buitenland hebben een eigen ‘kiescollege niet-ingezetenen’ gekregen. Ze kunnen met een briefstem kiezen uit 129 kandidaten, die op hun beurt weer voor de Eerste Kamer stemmen.

Heino Blancaert (49) werkt voor Shell en woont al 22 jaar in Noorwegen. Hij noemt het „een principieel punt”. „Ik mag in Nederland kiezen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement, en in Noorwegen voor de provincie en gemeente. Daar daar zit een gat tussen: de Eerste Kamer. Het is logisch dat dit wordt opgevuld.”

Die rechtsongelijkheid was de belangrijkste overweging bij het aanpassen van de Grondwet, zegt Simon Otjes, universitair docent Nederlandse politiek aan de Universiteit Leiden. „Iedere Nederlander moet gelijk worden behandeld.”

Dubbele nationaliteit

Kiezers hebben, naast rechtsgelijkheid, meer redenen om te willen stemmen voor de Eerste Kamer. Ze willen invloed op beslissingen die gevolgen hebben voor henzelf, zeggen ze, zoals de beschikbaarheid van consulaten en het toestaan van een dubbele nationaliteit (nu nog verboden voor Nederlanders). Ook keren ze wellicht zelf – of hun kinderen – ooit terug. „Daarom wil ik invloed hebben op hoe Nederland er dan uitziet”, zegt Blanckaert vanuit Noorwegen.

Beer Bergman (61) woont al 31 jaar in Frankrijk. Ze geeft les en promoveert, maar heeft ook een eigen camping en verhuurt gîtes. Het is belangrijk dat politici zich bekommeren om Nederlanders in het buitenland, zegt ze. Vanuit Frankrijk zegt ze: „Ik ben heel blij dat ze zich realiseren dat er ook Nederlanders buiten Nederland zijn. We willen gezien worden. Wij zijn er óók.”

Juist dat is het „grote winstpunt”, zegt Eelco Keij, voorzitter van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland en lijsttrekker voor D66 tijdens de verkiezingen. „Alle partijen moeten voortaan aan Nederlanders in het buitenland denken.”

Zelf woont hij sinds 2006 – met een onderbreking in Nijmegen – in New York. Keij stond aan de wieg van het instellen van een kiescollege . Hij diende al in 2015 op een partijcongres van D66 een motie in om stemmen voor de Eerste Kamer mogelijk te maken.

37.000 uit zo’n 170 landen

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2021 registreerden bijna 93.000 Nederlanders zich, ruim 63.000 brachten een geldige stem uit. Ze kozen vaak VVD, D66 en GroenLinks. Het is onbekend hoeveel Nederlanders in het buitenland wonen.

Voor de komende verkiezing registreerden zich ruim 37.000 Nederlanders uit zo’n 170 landen. Dat staat ongeveer gelijk aan 0,2 zetel in de senaat straks. (Ter vergelijking: de inwoners van Zuid-Holland zijn goed voor zo’n 16 van de 75 zetels). „Er is veel moeite gedaan hun stemrecht te geven, maar er is weinig enthousiasme”, constateert universitair docent Otjes. „Er zijn geen hordes mensen die komen stemmen om invloed uit oefenen.”

Wat meespeelt is dat Nederlanders in het buitenland zich – eenmalig – opnieuw moesten laten registreren, omdat het voor hen om een nieuwe verkiezing gaat. Keij: „Dat wist niet iedereen. Mensen dachten: ‘ik ben al geregistreerd, voor bijvoorbeeld de Tweede Kamerverkiezingen, dus dat hoeft niet opnieuw’.”

Eelco Keij is optimistischer. „0,2 zetels lijkt weinig, dat is het niet. Het kan belangrijk zijn bij de restzetelverdeling, zeker in dit versplinterde politieke landschap. Het kan net het omslagpunt zijn.” Niet voor niets doen er zoveel politieke partijen mee, zegt Keij. Van de grotere partijen ontbreken alleen de PVV en de ChristenUnie.

Voor veehouder Dirk Muijs in Zambia wordt het nog een hele toer zijn stem in Nederland te krijgen. Er is geen Nederlandse ambassade om zijn stembiljet af te geven, en een postdienst bestaat al jaren niet meer. Enige oplossing: DHL inschakelen. Maar dat kost flink wat. Zo’n 50 euro ben je zo kwijt, schat Muijs. „Ik probeer nu een aantal Nederlanders te vinden om onze biljetten in een pakket te versturen, om de kosten te delen.” Makkelijk is dat niet; naast Muijs registreerden zich slechts tien andere Nederlanders in Zambia: „En die zijn niet allemaal zoveel met politiek bezig.”