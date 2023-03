Onrust om vergiftigde meisjes op Iraanse scholen houdt aan

De reeks vergiftigingen van schoolmeisjes van de afgelopen maanden blijft zorgen baren in Iran. Zondag werden nieuwe vergiftigingen gemeld op twee middelbare meisjesscholen in de westelijke steden Abhar en Ahvaz en op een basisschool in Zanjan, zo meldt het Iraanse persbureau Isna. Ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, noemde maandag de vergiftiging van schoolmeisjes een „onvergeeflijke” misdaad, zo meldden staatsmedia. Inmiddels zouden al honderden meisjes in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Steeds meer mensen binnen de Iraanse samenleving beschuldigen het regime ervan achter de vergiftigingen te zitten. Hoewel het onduidelijk is wie achter de vergiftigingen zit, vermoeden critici dat de meisjes doelwit zijn van religieuze groeperingen die tegen onderwijs voor meisjes zijn.

De reeks vergiftigingszaken zorgt al maanden voor onrust in Iran. Afgelopen november maakten Iraanse media voor het eerst melding van luchtwegvergiftiging van honderden meisjes van rond de tien jaar op scholen in de sjiitische stad Qom. Inmiddels zouden de gifaanvallen zich naar ten minste 25 van de 31 Iraanse provincies hebben verspreid. Afgelopen week waren er ook gevallen in de hoofdstad Teheran.

Telkens doet zich hetzelfde voor: leerlingen van meisjesscholen ademen „onaangename” of „onbekende” geuren in en vertonen symptomen van misselijkheid, kortademigheid en duizeligheid. De vergiftiging zou via het luchtcirculatiesysteem gebeuren. Sommige scholieren werden kort in het ziekenhuis opgenomen, maar tot nu toe werd niemand ernstig getroffen. Uit angst en protest tegen het regime hebben sommige ouders hun kinderen van school gehaald.

Transparant onderzoek

Vooral de laksheid van de Iraanse autoriteiten wordt binnen en buiten Iran gehekeld. Afgelopen week drongen de Verenigde Naties aan op een „transparant onderzoek” om alle gevallen van vergiftiging van schoolmeisjes in Iran op te helderen. „We zijn zeer bezorgd over deze beschuldigingen dat meisjes opzettelijk het doelwit zijn in schijnbaar mysterieuze omstandigheden”, zei Ravina Shamdasani, de woordvoerster van de hoge commissaris voor mensenrechten van de VN, volgens het Franse persbureau AFP tegen verslaggevers in Genève. Pas afgelopen week kondigde president Ebrahim Raisi een onderzoek aan. Hij noemde de gevallen van vergiftiging een „samenzwering van de vijand om angst en wanhoop bij de mensen te zaaien”.

