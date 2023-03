Het zou je maar gebeuren. Tijdens de seks doet je partner stiekem het condoom af. Het is niet alleen een grove schending van je vertrouwen, het kan ook andere gevolgen hebben, soa’s of zwangerschap bijvoorbeeld. Slachtoffers van stealthing, zoals dit fenomeen wordt genoemd, roepen op dit strafbaar te stellen als een vorm van verkrachting. In twee recente zaken vervolgt het Openbaar Ministerie twee mannen onder deze noemer. Maar de oplossing voor zulke confroomfraude ligt niet in het strafrecht.

Of de vermeende fraudeurs voor verkrachting veroordeeld worden, moet nog blijken. Deze strafzaken zijn bij wijze van experiment voor de rechter gebracht. De huidige wet definieert verkrachting als het afdwingen van seks met geweld of dreiging met geweld. Bij condoomfraude is vrijwillig ingestemd met de seks, maar hadden slachtoffers dat consent ingetrokken als ze geweten hadden dat het condoom verwijderd werd. Dat is een vorm van seksueel geweld, maar om dat te schalen onder verkrachting vereist op zijn minst een creatieve uitleg van de wet. Zulke inventiviteit is ongewenst in de rechtszaal en druist bovendien in tegen ons legaliteitsbeginsel: burgers moeten hun gedrag kunnen afstemmen op bestaande verboden.

PvdA-Kamerlid Songül Mutluer diende naar aanleiding van de media-aandacht rond de zaak direct Kamervragen in. Dat is voor de bühne en overbodig: stealthing is al een thema bij het wetsvoorstel seksuele misdrijven dat nu op de plank ligt. In haar recente reactie op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie over dat voorstel voelde minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid, VVD) er weinig voor om stealthing te kwalificeren als aanranding of verkrachting.

De minister schrijft: „De verstrekkende consequentie dat een vrouw die een ander misleidt omtrent het gebruik van een anticonceptiepil of morning after pil zich schuldig zou maken aan een ernstig seksueel misdrijf, vind ik onaanvaardbaar”. Ze vindt dit „in redelijkheid niet op één lijn [te stellen] met de gedragingen die een vorm van aanranding of verkrachting opleveren”.

Oftewel: de minister wil condoomfraude niet als verkrachting zien omdat ook vrouwen dan schuldig kunnen zijn aan seksuele misleiding. Er is hier sprake van genderbias. Waarom zou het een de lichamelijke integriteit schenden en het ander niet? Het gevolg van liegen over het gebruik van de pil of spiraal is bovendien vele malen groter dan van condoomfraude, omdat ongevraagd vaderschap niet te behandelen is – en soa’s en ongewenste zwangerschap wel.

Vrouwen als daders

Los van de kwestie of stealthing een even zwaar delict is als aanranding of verkrachting, is het niet wenselijk om condoomfraude wel, en pilfraude niet op te nemen als seksuele misleiding. De wetgever mag niet meten met twee maten omdat ze moeite heeft vrouwen als daders te zien.

Seksuele misleiding behelst overigens veel meer dan condoom- of pilfraude. Het gaat ook over verwachtingen over de relatie. Genoeg mensen hebben seks omdat de ander hen verzekert dat het heus niet bij één nacht blijft. Moeten we ‘iemand in bed lullen’ ook strafbaar stellen? En hoe recht te doen aan de emotionele schade van iemand die ontdekt dat zijn partner jarenlang orgasmes heeft gefaket?

Er zijn uiteraard goede redenen om seksuele misleiding wel op te nemen in de wet. Op dit moment voelen slachtoffers zich juridisch tandeloos. Het kan ook een signaal zijn naar mogelijke daders: dit mag niet. Maar strafbaarstellingen hebben vaak geen afschrikwekkend effect; verboden leiden lang niet altijd tot minder strafbare feiten.

Belangrijker misschien nog is dat strafbaarstelling valse verwachtingen schept. Aangiftes van zedenfeiten eindigen zelden in een veroordeling. Niet alleen vanwege tijds- en capaciteitstekorten bij de politie, ook vanwege de bewijsproblematiek. Ons strafrecht is in eerste plaats ingesteld op het waarborgen van de rechten van verdachten en niet op recht doen aan het leed van aangevers. Overtuigend schuld bewijzen is lastig, omdat seks meestal plaatsvindt in één-op-één-situaties in een grijs gebied, zonder camerabeelden of getuigen.

Vrouwenhaat

Condoomfraude geeft blijk van desinteresse in (of beter: totale maling aan) de grenzen van een ander. Daarvoor kunnen allerlei oorzaken zijn: egoïsme, sociopathie, vrouwenhaat. Zulke maling staat aan de basis van seksueel geweld en vormt dus een groot maatschappelijk probleem. De oplossing vereist fundamentele veranderingen.

Zo hebben veel heteromannen nog nooit nagedacht over hun seksualiteit en komen ze bij navraag over hun voorkeuren niet veel verder dan „nou gewoon”. Wie wel weet wat hij lekker vindt, durft dat vaak niet aan te geven omdat hij voor hij het weet beschuldigd wordt van veel porno kijken, en blijkbaar is dat een ongepaste manier van inspiratie opdoen.

Dat laat weinig ruimte voor open communicatie, wat de deur opent naar misverstand en misbruik. Onderzoek toont aan dat durven praten over condooms een positief effect heeft op gebruik. We zouden dus moeten werken aan het verminderen van het wantrouwen tussen de seksen in plaats van het verder aan te wakkeren.

Stealthing is een uitwas van de ongelijke machtsverhoudingen tussen man en vrouw. Het is een afschuwelijke praktijk die bij seksuele voorlichting, aan keukentafels en in de kroeg moet worden verworpen. Als maatschappij moeten we beseffen dat condoomfraude een moedwillige aantasting van de seksuele integriteit van de ander is, ver buiten de grenzen van het betamelijke. Maar de wet is hier niet het wondermiddel waarop slachtoffers hopen. Oneerlijkheid in bed los je niet op met strafbaarstelling en vrouwenhaat niet met rechtszaken.