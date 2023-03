Russische defensieminister Sergej Sjojgoe op bezoek in Marioepol

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft een zeldzaam bezoek gebracht aan de Zuid-Oekraïense stad Marioepol, meldt persbureau Reuters. Wanneer het bezoek precies plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft Sjojgoe onder andere een nieuw gebouwd medisch centrum, een noodhulpcentrum en „een nieuw microdistrict van twaalf woongebouwen van vijf etages” bezocht. De Russen kregen de stad in mei in handen, na een maandenlange belegering die Marioepol vrijwel volledig verwoestte.

De Russische legerleiders kregen de afgelopen tijd het verwijt dat zij de oorlog vanuit Moskou zouden leiden, schrijft persbureau DPA. Zij zouden te weinig oog hebben voor de „zorgen van de soldaten en de lokale bevolking in de bezette Oekräiense steden”, die zij zouden hebben „bevrijd”. Veel van die „bevrijde” inwoners zijn er niet meer over in Marioepol: voor de oorlog telde de stad 430.000 inwoners, nu naar schatting minder dan 80.000. 25.000 burgers zijn overleden, de rest is gevlucht.

Zaterdag bracht Sjojgoe een bezoek aan een Russische commandopost aan het front in Donetsk. Daar zou hij medailles hebben uitgereikt en hoge commandanten hebben ontmoet, zo is te zien op video’s die door het Russische defensieministerie naar buiten werden gebracht. Zondag zou er een ontmoeting hebben plaatsgevonden met Russische legerleiders.

