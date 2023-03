Negen jaar aan prijsstijgingen in kaart gebracht; huizen in tal van regio’s dubbel zo duur

Wie afgelopen zomer een huis kocht in de regio Haarlem, de Zaanstreek of de metropool Amsterdam, was meer dan het dubbele kwijt van wat kopers in dezelfde gebieden in 2013 betaalden. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huizenprijzen in de genoemde regio’s stegen tussen 2013 en 2022 gemiddeld namelijk met circa 129 procent (van bijvoorbeeld 200.000 naar bijna 460.000 euro), landelijk de grootste toename. In grote delen van Zeeland en Limburg stegen de prijzen in dezelfde periode procentueel het minst, ‘slechts’ tussen de 67 en 80 procent.

Wat de CBS-cijfers eens te meer duidelijk maken: de huizenprijzen gingen de afgelopen jaren in heel Nederland door het dak. De huizenprijsstijging ging tot en met het derde kwartaal van 2019 het hardst in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Daar werden huizen in zes jaar tijd gemiddeld zo’n 40 procent duurder. Toen volgde een kantelpunt; huizenprijzen stegen vervolgens juist in gebieden buiten de Randstad het sterkst.

Na 2019

Vanaf dat derde kwartaal in 2019 schoten de huizenprijzen in de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe en Zeeland namelijk omhoog. Het meest extreme voorbeeld: regio Delfzijl. Daar stegen de huizenprijzen tussen 2019 en 2022 met bijna 54 procent, tegenover 21 procent in de zes jaren ervoor. In onder meer regio’s als Zuidwest-Drenthe, Zuidwest-Gelderland en de Veluwe was dezelfde ontwikkeling te zien, maar ging het om iets lagere prijsstijgingen van zo’n 50 procent. In de Randstad stegen de prijzen gemiddeld met zo’n 40 procent.

Sinds het vierde kwartaal van 2022 dalen de huizenprijzen in vrijwel het hele land weer. De gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen lag in dat kwartaal landelijk 6,4 procent lager dan een jaar eerder.