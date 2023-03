Nederlandse UBS-topman Hamers verdiende 12,7 miljoen euro, terwijl de bank de bonussen van zijn bestuur juist kortte

Ralph Hamers, de directeur van de Zwitserse bank UBS, was in 2022 wederom een van de meestverdienende bankiers van Europa; in totaal kreeg hij omgerekend 12,7 miljoen euro gestort. De Nederlander is het enige bestuurslid van UBS dat erop vooruitging, met 11 procent. Zijn collega’s kregen 10 procent minder bonus uitgekeerd. Sinds het aantreden van Hamers in 2021 zijn de aandelen van UBS met 76 procent in waarde gestegen, en vorig jaar stapten veel cliënten van zakelijk rivaal Credit Suisse over naar UBS.

Hamers staat ook in Nederland bekend om de relatief hoge salarissen die hij opstrijkt. Als topman van ING, een positie die hij bekleedde van 2013 tot 2020, raakte hij in opspraak omdat de raad van commissarissen zijn salaris wilde ophogen van 1,6 miljoen euro naar 3 miljoen euro in 2018. De raad zwichtte uiteindelijk onder politieke en maatschappelijke druk, en het loonstrookje van Hamers bleef hetzelfde.

Hamers was bestuursvoorzitter tijdens een deel van de periode waarin ING ernstig tekortschietend anti-witwasbeleid voerde. „Klanten die criminele activiteiten ontplooiden, hebben jarenlang nagenoeg ongestoord van bankrekeningen bij ING Nederland gebruik kunnen maken”, schreef het Openbaar Ministerie in een persbericht. De bank trof een schikking met justitie voor 775 miljoen euro. Het OM achtte vervolging van de ING-top daarna niet mogelijk vanwege een gebrek aan bewijs van strafbare praktijken. Later besloot het hof in Den Haag dat Hamers toch vervolgd moest worden, omdat „ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen”. Het onderzoek loopt nog steeds.