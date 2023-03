Kilicdaroglu wordt toch belangrijkste uitdager van Erdogan in verkiezingen

Kemal Kilicdaroglu, de leider van de seculiere partij CHP, zal het bij de Turkse verkiezingen van 14 mei als oppositiekandidaat opnemen tegen huidig president Recep Tayyip Erdogan. Dat meldt persbureau Reuters maandag. Door een blok te vormen hopen zes oppositiepartijen van Erdogan te winnen.

Vrijdag was er nog onenigheid over de kandidatuur van de 74-jarige Kilicdaroglu. De nationalistische IYI Partij was het oneens met het besluit om de econoom tegenover Erdogan te zetten en trok zich daarom terug uit het oppositieverbond. Volgens de IYI-partijleider zouden de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu, of de burgemeester van Ankara, Mansur Yavas, betere kandidaten zijn. Maandag sloten de zes partijen een compromis en gingen zij akkoord met een voorstel van de IYI Partij. Wint Kilicdaroglu? Dan worden beide burgemeesters vicepresident.

De parlements- en presidentsverkiezingen van 14 mei zijn voor Turkije ingrijpende verkiezingen. Volgens analisten is het de laatste mogelijkheid om te voorkomen dat het land een volledige autocratie wordt. Onder leiding van Kilicdaroglu belooft de oppositie het beleid van Erdogan, waarin de president steeds meer macht naar zich toetrok, terug te draaien. Kilicdaroglu wil het land regeren met „overleg en consensus” en naar „voorspoed, vrede en vreugde leiden”.

Hoewel de oppositie het goed doet in de peilingen, wordt het nog spannend: volgens Reuters staat het oppositieblok in de peiling iets voor. Ondanks de afnemende populariteit van Erdogan als gevolg van onder meer de hoge inflatie en de verwoestende aardbevingen van vorige maand, behouden de president en zijn partij de steun van een aanzienlijk deel van de bevolking.

