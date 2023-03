Iran akkoord met uitwisseling Belgische hulpverlener

Iran is bereid om de Belgische gevangengezette ngo-medewerker Olivier Vandecasteele uit te wisselen voor een veroordeelde Iraanse diplomaat. Dat schrijft Reuters maandag op basis van berichtgeving van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het besluit van Iran volgt op een oordeel van het Grondwettelijk Hof in België van vrijdag dat de ruil mogelijk maakt. Volgens het Iraanse ministerie is de weg nu vrij om de uitwisseling tot stand te brengen. Vandecasteele werd in Iran veroordeeld tot 40 jaar celstraf en 79 zweepslagen.

Al in 2022 wilde de Belgische overheid een deal met Iran. Olivier Vandecasteele zou worden geruild met Assadollah Assadi, een in België veroordeelde Iraanse diplomaat en terrorist. Hij wilde in Parijs een aanslag plegen op een bijeenkomst van aanhangers van de Iraanse oppositie. Maar het verdrag tussen België en Iran kwam er nooit omdat de Iraanse oppositie bezwaar aantekende. Zij was bang dat Assadi opnieuw een aanslag zou willen plegen. Het Grondwettelijk Hof verwierp het bezwaar, maar plaatste de kanttekening dat de Belgische staat mensen moet inlichten die door de vrijlating van de Iraniër mogelijk gevaar lopen.

De deal maakt het in principe mogelijk voor de 41-jarige Vandecasteele om terug te keren naar België. Met het besluit komt mogelijk een einde aan een diplomatiek spel tussen de twee landen. De ngo-medewerker werd in februari vorig jaar opgepakt en in eerste instantie tot 28 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarschijnlijk als reactie op de veroordeling van Assadi in Antwerpen. Volgens Iran zou Vandecasteele schuldig zijn aan onder meer spionage, geldsmokkel en samenwerken met de Verenigde Staten tegen Iran. Eind januari werd zijn straf onverwachts verhoogd.