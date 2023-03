Hoe humaan is overlijden door 'middel X'?

Vorig jaar sprak verslaggever Kim Bos met Lies Jonkman, die 'middel X' in huis bewaarde, om op een vredige manier uit het leven te stappen wanneer zij dat wilde. In oktober 2022 overleed Lies na gebruik van het middel. Haar nabestaanden vertelde Kim dat het overlijden van Lies een stuk minder humaan was dan gedacht. Ondertussen stijgt het aantal zelfdodingen met middel X.

Lees hier het stuk dat Kim Bos eerder schreef over 'middel X'.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie.

Telefoon 0800-0113 of www.113.nl

