Grote brand treft Rohingya in vluchtelingenkamp Bangladesh, onderzoek ingesteld

De autoriteiten in Bangladesh onderzoeken de oorzaak van een enorme brand in een Rohingya-vluchtelingenkamp. De brand, die zondag in het zuidoosten van Bangladesh uitbrak, zou inmiddels ruim 12.000 vluchtelingen dakloos hebben gemaakt. Het kamp Kutupalong, gelegen in Cox’s Bazar, bij de grensregio met Myanmar zou als een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld gelden.

Volgens het Franse persbureau AFP zouden zo’n tweeduizend onderkomens zijn afgebrand en meer dan dertig moskeeën en twintig leercentra voor vluchtelingen vernietigd. De brand zou razendsnel meerdere bamboeschuilplaatsen hebben verwoest, maar was binnen drie uur onder controle. Slachtoffers zouden niet zijn gevallen. Tegenover de BBC sprak een woordvoerder van de Internationale Federatie van het Rode Kruis van „enorme schade” aan het kamp. Basisvoorzieningen zoals watercentra en testfaciliteiten voor het coronavirus zouden daarbij zijn getroffen.

In het kamp zouden zo’n 700.000 Rohingya-vluchtelingen, een onderdrukte islamitische minderheid in buurland Myanmar, zich schuilhouden. Zij vluchtten in 2017 voor de militaire repressie in Myanmar. In de kampen, waar de omstandigheden vaak erbarmelijk zijn, breken regelmatig branden uit. Tussen januari 2021 en december 2022 registreerde het ministerie van Defensie van Bangladesh 222 branden, waaronder 60 brandstichtingen. In maart 2021 kwamen bij een van deze branden vijftien mensen om het leven en raakten zo’n 50.000 mensen dakloos.

