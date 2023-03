Goldband grote winnaar van de Edison popprijzen, ook Antoon en Froukje vallen in de prijzen

Goldband is maandagavond de grote winnaar geworden van de Edison Popprijzen 2023. De populaire Haagse popgroep won in de categorie ‘nieuwkomer’, ‘videoclip’ en ‘song’. De prijzen in de laatste twee categorieën kreeg Goldband voor het liedje ‘Stiekem’, een samenwerking met zangeres Maan. De jury roemt de groep om hun „energieke optredens” – zoals die op Lowlands afgelopen zomer – en „catchy muziek”. Goldband scoorde een grote hit met het in 2021 uitgebrachte ‘Noodgeval’.

In de categorie ‘pop’ ging de Edison naar Antoon. De zanger en rapper was het afgelopen jaar de meest gestreamde Nederlandse artiest en scoorde een nummer-1-hit met ‘Hallo’. Ook ontving hij twee gouden platen en verkocht hij de Ziggo Dome in december twee keer uit. De jury noemt Antoon een „alleskunner”, mede omdat hij zijn muziek ook schrijft en produceert.

Zangeres Froukje won de Edison in de categorie ‘alternative’. Die kreeg ze voor haar EP Uitzinnig, waarop onder meer het nummer ‘Zonder Gezicht’ met zangeres en generatiegenoot S10 staat. Volgens de jury „stootte Froukje in 2022 definitief door naar de troon”. De liedjes van „de koningin van de alternatieve popmuziek” zijn „goudeerlijk en uitblinkend in eenvoud”, aldus de jury.

Andere prijzen gingen naar Di-Rect (Rock), sor (Hiphop en Album), S10 (Nederlandstalig), Tiësto (Dance) en Mart Hoogkamer (Hollands). De oeuvreprijs was er voor de Utrechtse band Kensington. De jury spreekt van een „uniek, eigenzinnig oeuvre waarin ze zichzelf steeds uitdaagden door open te staan voor nieuwe stijlen, invloeden, ideeën en door telkens de lat voor zichzelf hoger te leggen”. Afgelopen november maakte Kensington-frontman Eloi Youssef bekend de band te gaan verlaten vanwege „een verschil in toekomstvisie”. De afgelopen jaren wonnen onder meer Guus Meeuwis, The Opposites en Willeke Alberti de oeuvreprijs.