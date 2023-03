Fel critica van Moskou kan premier van Estland blijven

Ze was verrast door de grote marge waarmee ze de zondag haar herverkiezing veiligstelde. De centrumrechtse Hervormingspartij van de zittende premier van Estland, Kaja Kallas, bleek die avond met 31,6 procent bijna twee keer zoveel stemmen te hebben gekregen als de nummer twee, het rechtspopulistische EKRE (16 procent). Kallas was in 2021 aangetreden als de eerste vrouwelijke premier van Estland en ontpopte zich als een van de meest uitgesproken Europese bondgenoten van Oekrane.

Kallas, in 1977 in Tallinn geboren, komt uit een familie met een rijke politieke geschiedenis: haar overgrootvader, Eduard Alver, was een belangrijke figuur in het verzet tegen het Russische Rode Leger tijdens de Estse onafhankelijkheidsstrijd (1918-1920). Haar vader Siim Kallas was van 2002 tot 2003 premier van Estland en een van de oprichters van de Hervormingspartij. Kallas sloot zich in 2010 bij de partij aan, die zichzelf profileert als pro-Europees en pro-markt, met ook veel nadruk op de identiteit van de Esten. Tussen 2014 en 2018 zat Kallas in het Europees Parlement.

Naar Siberië

Als premier kreeg Kallas pas echt internationale naamsbekendheid na de Russische invasie van Oekraïne en haar felle kritiek op Moskou. Ze pleitte voor strengere economische sancties en voor het opvoeren van de militaire aanwezigheid van de NAVO langs de oostelijke grenzen van de Europese Unie. Kallas is een verwoede twitteraar over de oorlog en heeft in internationale media verschillende essays geschreven waarin ze uitlegt waarom Oekraïne moet winnen en Rusland moet worden vervolgd voor oorlogsmisdaden. „Poetin en alle andere criminelen moeten weten dat hun dag des oordeels zal komen”, zei zij eerder deze maand tegen de VN-Veiligheidsraad.

In haar toespraak vorig jaar voor het Europees Parlement vertelde ze over haar moeder, die tijdens de Sovjetbezetting in 1940 naar Siberië werd gedeporteerd samen met tienduizenden andere Esten. Haar moeder was pas zes maanden oud toen ze samen met familie in een veewagen werd afgevoerd. „Je zou kunnen zeggen dat wij Esten ervaring hebben met Rusland, die we sinds onze toetreding proberen te delen met de Europese Unie.”