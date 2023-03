‘De Dikke’ zegt met pensioen te zijn, maar volgens justitie is hij een topcrimineel

De Haagse crimineel Piet S. is best bereid om enige duiding te verschaffen over de straattaal in de tienduizenden onderschepte chatberichten. M? „Dat is xtc” Pap? „Ik denk geld.” Liften? „Dat is iets bijzetten in een container wat er niet in hoort.”

Maar hoe dichter de rechtbank komt bij de verdenking die maandag wordt behandeld – Piet S.’ leidende rol in 2017 bij de invoer via de Antwerpse haven van 4.600 kilo cocaïne (oftewel 4.600 ‘broden’) – hoe minder hij heeft te melden. „Van broden en cocaïne weet ik niks af”, zegt hij. Dat hij de man achter die tonnen cocaïne is, noemt S. „klinkklare onzin”.

Piet S. (66) is de hoofdverdachte in de strafzaak Taxus die maandag inhoudelijk van start ging, tot in juli zal duren en waarvoor liefst 45 zittingsdagen zijn ingeruimd. In die periode staan naast Piet S. nog 26 personen terecht, onder wie zijn zoon Freddy en neef Simon. Zij worden voor deels overlappende feiten vervolgd: van de invoer en handel in cocaïne, heroïne, crystal meth en hasj, tot mishandeling, omkoping, vuurwapenbezit en witwassen. Overkoepelend is het lidmaatschap van de misdaadorganisatie waarvan Piet S. de leider was.

Zelfs stelt S., die eerder mede wegens hasjsmokkel jarenlange celstraffen uitzat, dat hij al vijftien jaar met crimineel pensioen is. „Ik vond het genoeg in de gevangenis.” Dat zijn naam veelvuldig opduikt in het criminele circuit én justitie hem linkt aan tal van strafbare feiten heeft volgens hem een logische verklaring. Tot zijn arrestatie zou S. namelijk een rol als bemiddelaar in de onderwereld hebben vervuld.

De kiem daarvan ligt bij de Wild West-schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt die in 2012 Nederland kennis deed maken met de ‘Mocro maffia’. Vijf criminele groeperingen, die niet bij de schietpartij betrokken waren, zagen plots het belang van het bewaren van de onderlinge vrede.

En volgens Piet S. vroegen zij daarop vier criminele zwaargewichten om tegen betaling van tienduizenden euro’s te bemiddelen bij conflicten in het criminele circuit, bijvoorbeeld over geld. „Geweld lost niks op, iedereen komt daardoor in de problemen”, zo is volgens S. de rationale achter het plan. Hij zou zijn gevraagd omdat hij „een goede naam” in het wereldje had. Op de vraag wie er nog meer als bemiddelaar optraden of wie zijn rol kunnen bevestigen, bleef hij het antwoord schuldig: „Ik praat niet over andere mensen.”

Voor het Haagse Openbaar Ministerie geldt Taxus – een coniferengeslacht – als een van de grootste strafzaken ooit. Ruim vier jaar werd onderzoek gedaan naar de misdaadorganisatie rond Piet S., die wortels in de woonwagenscene heeft en ook wel ‘De Dikke’ genoemd wordt.

Gokkende voetballers

Het onderzoek begon in 2016 met als doel de misdaadorganisatie van Piet S. in kaart te brengen. Politie en justitie spaarden daarbij kosten noch moeite.

Zo werd afluisterapparatuur geplaatst in de ‘man cave’ die de groep gebruikte in de garage van een autobedrijf in Uithoorn en tuigde men een omvangrijke undercoveroperatie op in samenwerking met de politie in Spanje – waar S. vaak verbleef. Dat leidde volgens justitie tot de omkoping van een zogenaamde corrupte douanier door S. Cruciaal voor het bewijs zijn bovendien de duizenden gehackte chatberichten van de criminele communicatiedienst Encrochat.

De Taxus-zaak kent de nodige rafelrandjes. Zo werd tijdens het onderzoek ook gestuit op de illegale goksite Edobet waar verschillende bekende (oud-)voetballers gegokt zouden hebben. Het AD onthulde anderhalf jaar geleden dat Dirk Kuijt en Wesley Sneijder verhoord werden nadat zij via Edobet gokten, Sneijder ontkende dat. Piet S. zou recht op een klein deel van de Edobet-inkomsten hebben en incassowerkzaamheden voor het bedrijf laten uitvoeren. Vandaar dat hij ook wordt vervolgd voor overtreding van de Wet op de kansspelen.

Daarnaast – en dat is koren op de molen van de advocaten van de verdachten– zit er een flinke smet op de belangrijke undercoveroperatie in Spanje. Terwijl een Spaanse undercover een corrupte douanier speelde, bleken zijn leidinggevende en een collega daadwerkelijk corrupt te zijn. De Spaanse agenten stonden op de loonlijst van een andere criminele organisatie. Een groot deel van de Spaanse politiestukken zijn ondertekend door de corrupte leidinggevende, iets wat de advocaten van Piet S. en consorten niet zullen nalaten te benadrukken.

Dat zijn echter onderwerpen voor de komende weken en maanden. De strafzaak werd afgetrapt met Piet S.’ vermeende rol bij de invoer van 4.600 kilo cocaïne. Justitie wil S. – die op papier geen bezittingen heeft – vanwege die smokkel ook ruim 60 miljoen euro aan criminele winst ontnemen.

Piet S. liep maandag strompelend met een kruk in de hand en een grauw gezicht de zittingszaal in. Hij heeft al langere tijd gezondheidsklachten. De hem voorgeschreven morfine nam hij speciaal voor de rechtbank niet in. „Anders kan ik u niet volgen.”

Van zijn betrokkenheid bij de cokesmokkel nam hij nadrukkelijk afstand, al erkende hij wel dat hij opereerde in een omgeving waarin cokesmokkel gaande is. Zo presenteerde hij zich als een ‘bedrijvendokter’ die fruitbedrijven verkocht waarmee vervolgens door anderen gesmokkeld kon worden. Ook sprak hij over contacten in Colombia in de bananenhandel: een veelgebruikte deklading bij drugstransporten.

Hij reageerde verontwaardigd toen de rechtbank belangrijk bewijs voorlas: chatgesprekken tussen twee Duitse criminelen die onderling pochen over wat Piet hen over het drugstransport van 4.600 kilo vertelde. Dat hij zoiets zou bespreken met twee heren die hij nauwelijks kent is in strijd met alle criminele mores. „Mensen die je een paar keer gezien hebt, ga je dat toch niet vertellen? Dat is gevaarlijk: vanwege de politie en vanwege dieven die je [voor de cocaïne] vermoorden. Het slaat echt nergens op.”