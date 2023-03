Corona blijft de grootste tegenstander van Djokovic

Novak Djokovic heeft opnieuw te maken met een tegenstander tegen wie hij simpelweg niet bestand is. Dit keer is het coronabeleid van de Amerikaanse overheid er verantwoordelijk voor dat de nummer één van de wereld ontbreekt op de toernooien van Indian Wells en Miami. Want Djokovic is alleen welkom als hij een vaccinatiebewijs tegen het coronavirus kan tonen. En dat weigert de Serviër te doen. Djokovic onthoudt zich van commentaar. „Er zijn geen evenementen gepland”, staat er op zijn officiële website onder het kopje ‘schema’.

Zo is de bijna onverslaanbaar geachte Djokovic door de wereldwijde pandemie toch kwetsbaar geworden. De 35-jarige tennisser koesterde lang de hoop dat er in de Verenigde Staten een uitzondering voor hem zou worden gemaakt voor de regels die nog tot 11 mei gelden voor buitenlandse bezoekers. Het gaat Djokovic vooral om het principe dat mensen in zijn ogen een vrije keus moeten hebben om zich wel of niet te laten vaccineren. Twee Amerikaanse senatoren uit Florida verzochten president Joe Biden een uitzondering voor Djokovic te maken. De Amerikaanse leider was er niet gevoelig voor. Djokovic trok zich daarop op zondag terug voor het toernooi dat woensdag begint en dat hij vijf keer won. De Georgiër Nikoloz Basilasjvili schoof na de afmelding door naar het hoofdtoernooi.

Het is niet voor het eerst dat Djokovic door zijn weigering om een vaccinatiebewijs te tonen, wordt buitengesloten. Hij was vorig jaar niet welkom op de Australian Open en de US Open en miste eveneens de hardcourttoernooien van Indian Wells en Miami. Mede daardoor verloor hij zijn koppositie op de wereldranglijst in 2022 aan de Rus Daniil Medvedev en later aan de Spanjaard Carlos Alcaraz. Djokovic herstelde zijn heerschappij dit jaar met zijn tiende zege op de Australian Open waar hij nu wel mocht uitkomen.

378 weken nummer één

Djokovic kwam na ruim een maand rust afgelopen week in Dubai voor het eerst weer in actie. Dat deed hij voor de 378ste week in zijn carrière als nummer één van de wereld. Een nieuw record, het oude was met 377 weken in handen van de Duitse Steffi Graf. Djokovic wist het toernooi van Dubai niet te winnen. Hij leed zijn eerste nederlaag van het jaar in de halve finale tegen Medvedev, die het evenement na winst in de finale tegen zijn landgenoot Andrei Roeblev op zijn naam schreef. Beide Russen komen deze week wél uit in het zuiden van Californië. Zíj zijn mogelijk deze zomer op Wimbledon niet welkom vanwege de oorlog in Oekraïne.

De Amerikaanse tennisbond koesterde eind vorige week nog de hoop dat Djokovic zou kunnen spelen in Indian Wells. Oud-tennisser John McEnroe noemde het onvermogen van Djokovic om te kunnen spelen „absurd”. Toernooidirecteur Tommy Haas, voormalig nummer twee van de wereld, voelt zich machteloos. „De situatie van Novak is frustrerend voor ons”, stelde de Duitser in The New York Times. „We willen de beste tennisser ter wereld hier hebben. Novak schreef me dat hij er graag bij wilde zijn. Dus dan heb je zoiets van, ‘oké, laten we proberen dit mogelijk te maken’. Maar dat hebben we helaas niet in eigen hand.”

Meer afzeggingen

Djokovic is niet de enige publiekstrekker die dit jaar in Indian Wells ontbreekt. De Spanjaard Rafael Nadal, net als Djokovic 22 grandslamwinnaar, is nog altijd niet voldoende hersteld van een beenblessure waar hij sinds de Australian Open mee kampt. Daarnaast is het onzeker hoe het is met de fitheid van Alcaraz, die zich vorige week geblesseerd met een hamstringblessure terugtrok voor het toernooi in het Mexicaanse Acapulco. Door dezelfde kwetsuur miste de paanse nummer twee van de wereld begin dit jaar de Australian Open. Dat kostte hem zijn koppositie van de ranglijst.

Djokovic zal zich waarschijnlijk nu vooral gaan richten op het toernooi van Roland Garros, dat eind mei plaatsvindt. Op het gravel van Parijs zal Nadal naar verwachting zijn grootste tegenstander zijn in zijn jacht naar een recordaantal van 23 grandslamtitels bij de mannen. In Frankrijk gelden geen beperkende coronaregels voor tennissers.