‘60 procent van de Nederlanders zegt financieel kwetsbaar of ongezond te zijn’

In 2022 was 60 procent van de Nederlanders financieel ongezond of kwetsbaar. Dat berekenden accountantsbureau Deloitte, het NIBUD en Universiteit Leiden. Financiële kwetsbaarheid of ongezondheid kan onder meer betekenen dat mensen zeer beperkt of nooit kunnen sparen, evenveel of minder inkomsten dan uitgaven hebben en betalingsachterstanden oplopen. Vijfduizend respondenten gaven naar aanleiding van een vragenlijst te kennen hoe hun financiële stand van zaken en kennis van financiën zijn.

In 2021 was volgens de onderzoekers de helft van de Nederlanders nog kwetsbaar of ongezond. Het tanende financiële welzijn in 2022 had volgens Deloitte te maken „ingrijpende economische en maatschappelijke gebeurtenissen die impact hebben” op de financiën van huishoudens, onder meer doelend op de stijgende prijzen in de supermarkt en van energie. Vijf op de zes huishoudens zegt last te hebben gehad van de stijgende leefkosten en heeft zijn gedrag daar ook naar aangepast. Eén op de vijf huishoudens heeft moeite in hun levensonderhoud te voorzien, ook wanneer het aankomt op basisbehoeften zoals voedsel en onderdak.

Jongeren en vrouwen worden relatief hard geraakt door de economische tegenspoed. Van de Nederlanders tussen de 18 en 25 jaar was in 2021 een derde financieel ongezond, een jaar later was dat 45 procent. Twee derde van de vrouwen is financieel kwetsbaar of ongezond, ten opzichte van 55 procent van de mannen. Vrouwelijke respondenten geven zichzelf een minder hoge score voor hun financiële kennis, maar zeiden in de enquête een betere houding tegenover geld te hebben, bijvoorbeeld door grote uitgaven ruim van tevoren in te ramen.